Le sénateur Cruz dénonce le DOJ pour l’enquête sur le meurtre de la journaliste Shireen Abu Akleh

Le sénateur Ted Cruz, R-Texas, a critiqué mardi le ministère américain de la Justice pour avoir ouvert une enquête sur la mort de l’Américaine d’origine palestinienne Shireen Abu Akleh, une journaliste d’Al Jazeera qui a été tuée par balle alors qu’elle couvrait un raid militaire israélien contre des terroristes dans le ville de Jénine en Cisjordanie plus tôt cette année.

« Joe Biden et son administration considèrent Israël et le Premier ministre élu Benjamin Netanyahu comme des ennemis politiques, et ils leur répondent donc comme ils répondent à tous leurs ennemis politiques : en libérant le FBI », a déclaré Cruz dans un communiqué mardi.

“Nos alliés israéliens ont, depuis le tout début, coopéré étroitement avec les États-Unis pour enquêter sur cet incident, et le département d’État et les départements de la Défense avaient déjà tiré leurs conclusions.”

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a d’abord déclaré lundi que le ministère américain de la Justice enquêtait sur la mort d’Abu Akleh.

AFFRONTEMENT DE LA POLICE ISRAÉLIENNE AVEC DES PERSONNES EN DOMMAGE PORTANT LE CERCUEIL DE LA JOURNALISTE D’AL JAZEERA SHIREEN ABU AKLEH

Le Premier ministre israélien Yair Lapid a critiqué l’enquête mardi, affirmant que les soldats des Forces de défense israéliennes (FDI) “ne feront l’objet d’aucune enquête par le FBI ou par un pays ou un organisme étranger, aussi amical soit-il”.

“Tsahal est une armée morale et éthique. Les soldats de Tsahal et leurs commandants défendent l’État d’Israël. Ils enquêtent de manière approfondie sur tout événement irrégulier et sont attachés aux valeurs et aux lois de la démocratie.”

Tsahal a conclu en septembre qu’un soldat israélien avait probablement tiré sur Abu Akleh par erreur.

Les législateurs démocrates ont fait pression pour une enquête indépendante des États-Unis sur les circonstances de la mort d’Abu Akleh et ont salué l’annonce cette semaine.

“Il s’agit d’une étape tardive mais nécessaire et importante dans la poursuite de la justice et de la responsabilité dans la mort par balle de la citoyenne et journaliste américaine Shireen Abu Akleh”, a déclaré lundi le sénateur Chris Van Hollen, D-Md., dans un communiqué.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’enquête intervient après les élections israéliennes, qui ont abouti à Benjamin Netanyahou chargé de former un nouveau gouvernement de droite.

Yonat Friling de Fox News a contribué à ce rapport.