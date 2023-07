Le sénateur Chuck Schumer demande une enquête de la FDA sur la teneur élevée en caféine des boissons Prime Energy – Boston News, Météo, Sports

New-York (CNN) — Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a demandé à la Food and Drug Administration des États-Unis d’enquêter sur la teneur élevée en caféine des boissons Prime Energy, qui, selon lui, sont destinées aux enfants comme « l’une des boissons les plus chaudes de l’été pour les enfants ».

Schumer a déclaré que les canettes de boissons Prime Energy contiennent plus du double de la caféine d’une canette de Red Bull et six fois plus de caféine qu’une canette de Coca-Cola. Il a averti les parents que la boisson gagne en popularité sur les réseaux sociaux. La société ne recommande pas les boissons aux personnes de moins de 18 ans, selon des informations sur son site Internet. Schumer a affirmé que le marketing de la boisson est tentant pour les mineurs.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à New York dimanche, Schumer a déclaré: «Ce truc appelé Prime… à seulement 12 onces, Prime a un niveau de caféine époustouflant et cela donne aux parents et aux médecins le trac pour les enfants qui sont des cibles. Voici l’autre problème, la plupart des parents n’ont même pas entendu parler de ces choses que leurs enfants implorent. »

« Prime est né des bobines des médias sociaux et du monde énigmatique des influenceurs », a déclaré Schumer. « Les enfants le voient sur leur téléphone lorsqu’ils défilent, puis ils en ont réellement besoin. »

S’exprimant lors de la même conférence de presse, le Dr Edith R. Bracho-Sanchez a déclaré que de grandes quantités de caféine peuvent provoquer chez les enfants des maux de tête, de la nervosité, de l’anxiété, de la nervosité et des problèmes de sommeil.

« Ce que cette boisson vous donne, c’est une poussée de caféine, c’est un high, suivi d’un crash », a déclaré le Dr Bracho-Sanchez.

CNN a contacté Prime pour obtenir une réponse. Sur le site Web de l’entreprise, une page d’information indique : « Prime Energy contient 200 mg de caféine, par 12 oz. peut. Prime Energy n’est pas recommandé pour les enfants de moins de 18 ans, les femmes enceintes ou qui allaitent ou les personnes sensibles à la caféine.

L’American Academy of Pediatrics ne recommande pas de café, de thé, de soda, de boissons pour sportifs ou d’autres produits contenant de la caféine pour les enfants de moins de 12 ans, tandis que les adolescents âgés de 12 à 18 ans devraient limiter leur consommation à moins de 100 milligrammes par jour.

La FDA affirme que 400 milligrammes de caféine par jour pour des adultes en bonne santé ne sont « généralement pas associés à des effets négatifs dangereux ».

CNN a contacté la FDA pour obtenir des commentaires.

(Copyright (c) 2022 CNN. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.)

Rejoignez notre newsletter pour les dernières nouvelles directement dans votre boîte de réception