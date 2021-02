Le sénateur Chris Murphy, D-Conn., Présente aujourd’hui une loi qui améliorerait la capacité des athlètes des collèges et lycées à gagner de l’argent avec leurs noms, images et ressemblances tout en quittant la NCAA et ses écoles susceptibles de faire face à des défis antitrust s’ils ne se conforment pas avec les dispositions du projet de loi.

Le projet de loi – qui est simultanément proposé à la Chambre des représentants par la représentante Lori Trahan, D-Mass. – vise également à empêcher les collèges de prendre des mesures pour empêcher les athlètes universitaires de former un «représentant collectif pour faciliter les accords de licence de groupe ou assurer la représentation des athlètes universitaires. »

Bien que ce langage fasse partie d’une section intitulée «Droits des athlètes sur le marché du nom, de l’image, de la ressemblance et de la réputation sportive» et peut être destiné à être limité à ce seul domaine, le langage spécifique peut soulever des problèmes pour les collèges concernant les efforts possibles pour aider les athlètes tenter de négocier collectivement.

Le projet de loi est le premier lié à la question en cours du nom-image-et-ressemblance (NIL) des sports universitaires à être proposé lors de la nouvelle session du Congrès, les démocrates contrôlant les deux chambres.

L’inclusion des futurs athlètes universitaires dans le projet de loi Murphy-Trahan est remarquable, car elle définit un athlète universitaire potentiel comme tout athlète qui «peut être recruté par un établissement d’enseignement supérieur».

Cela empêcherait expressément la NCAA de prendre des mesures pour empêcher les athlètes universitaires et les athlètes universitaires potentiels de gagner de l’argent avec le NIL, individuellement ou collectivement.

Le projet de loi intervient quelques jours après qu’EA Sports a annoncé son intention de reprendre la publication de son populaire jeu vidéo de football universitaire.

Le projet de loi donnerait également à un athlète individuel qui croyait que les dispositions du projet de loi n’étaient pas suivies le droit de poursuivre en justice fédérale et de demander des dommages-intérêts, ainsi que des frais juridiques et des frais. De plus, toute violation des dispositions du projet de loi serait considérée comme une violation des lois antitrust.

«J’adore les sports universitaires», a déclaré Murphy dans un communiqué, «mais il est temps d’admettre que quelque chose est très pourri quand l’industrie gagne 15 milliards de dollars par an et que de nombreux athlètes n’ont pas les moyens de mettre de la nourriture sur la table ou de payer un avion. billet pour leurs parents pour les voir jouer.

« L’athlétisme collégial de grande envergure n’est pas différent des ligues professionnelles, et il est temps pour nous d’arrêter de nier le droit des athlètes universitaires à gagner de l’argent grâce à leurs talents. Si des entraîneurs à prédominance blanche et des cadres de la NCAA peuvent conclure des accords d’approbation sans entraves, pourquoi ne le devrait pas principalement les athlètes noirs ont la même chance?…

«Donner aux étudiants le droit de gagner de l’argent grâce aux avenants n’est qu’une partie d’un ensemble beaucoup plus large de réformes qui doivent être apportées à l’athlétisme universitaire, mais c’est un bon début.»

Lors de la session précédente, le sens. Cory Booker, DN.J. et Richard Blumenthal, D-Conn., a proposé un projet de loi qui aurait fourni une gamme d’autres avantages et protections pour les athlètes qui allaient bien au-delà de NIL. Ils ont dit qu’ils prévoyaient de réintroduire une version de cette mesure au début de cette année.

Le sénateur Roger Wicker, R-Miss., Qui a présidé le Comité du commerce du Sénat; Sen. Marco Rubio, R-Fla .; et l’équipe des représentants Anthony Gonzalez, R-Ohio, et Emanuel Cleaver, D-Mo., ont proposé des factures basées presque entièrement sur les préoccupations de NIL lors de la session précédente. Gonzalez a également déclaré qu’il prévoyait de réintroduire bientôt une version de son projet de loi.

La NCAA avait prévu de voter en janvier sur un ensemble de modifications de règles qui auraient considérablement modifié les règles NIL de l’association, mais elle a retardé cette action. Les écoles membres avaient des questions et des préoccupations concernant les changements proposés qui ont été exacerbés par une lettre fortement formulée du chef de la division antitrust du ministère de la Justice, Makan Delrahim, au président de la NCAA, Mark Emmert.

En outre, la Cour suprême a accepté d’entendre un appel de la NCAA et de 11 grandes conférences dans une affaire antitrust qui remet en question les limites de l’association sur les avantages liés à l’éducation pour les athlètes. La Cour a annoncé qu’elle entendrait les plaidoiries dans l’affaire le 31 mars.

Suivez le journaliste Steve Berkowitz sur Twitter @ByBerkowitz