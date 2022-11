Le sénateur Cassidy dit qu’il ne rejoindra pas la course des gouverneurs de la Louisiane

BATON ROUGE, La. (AP) – Le sénateur républicain américain Bill Cassidy a annoncé vendredi qu’il avait décidé de ne pas se présenter au poste de gouverneur de la Louisiane l’année prochaine, choisissant plutôt de se concentrer sur son travail au Sénat.

“Lorsque j’ai été élu au Sénat des États-Unis, on m’a confié la tâche de représenter le peuple de Louisiane et de servir les États-Unis d’Amérique. Au cours des dernières années, j’ai travaillé sur une législation spécifique qui est essentielle pour l’avenir de notre État et de notre pays. Je ne sais pas si ceux-ci passeront, mais je sais qu’ils ne passeront pas si je décide de me présenter à un autre poste », a déclaré Cassidy dans une déclaration écrite qu’il tweeté Vendredi. “J’ai choisi de rester concentré sur le travail pour lequel j’ai été envoyé ici et de mener à bien ces efforts. Par conséquent, je ne serai pas candidat au poste de gouverneur.

Cassidy n’entrant pas dans la course, beaucoup attendent de voir si l’autre sénateur de la Louisiane le fera.

Lundi, le sénateur américain John Kennedy a déclaré qu’il “envisageait sérieusement” une candidature au poste de gouverneur et qu’il ferait une annonce “bientôt”.

Kennedy, un républicain qui a principalement fourni un vote sûr au Sénat pour les républicains et a été un fervent partisan de Trump, a facilement été réélu au Congrès la semaine dernière, repoussant 12 challengers et s’assurant un deuxième mandat de six ans.

Le politicien, qui a été approuvé par l’ancien président Donald Trump, s’est avéré populaire en Louisiane et à Capitol Hill, levant 36 millions de dollars dans sa candidature à la réélection – 10 fois plus que ses challengers démocrates réunis.

La course très attendue au poste de gouverneur de la Louisiane en 2023 devrait attirer plusieurs candidats solides du GOP, car les limites de mandat empêchent le gouverneur John Bel Edwards de briguer un troisième mandat consécutif. Et bien que la législature de l’État soit dominée par les républicains, la Louisiane est le seul État du Sud profond avec un démocrate comme gouverneur, ouvrant une énorme opportunité aux républicains qui espèrent conquérir le poste gouvernemental le plus élevé de l’État.

Bien que l’élection soit dans moins d’un an, jusqu’à présent, la seule personne qui a annoncé une candidature est le procureur général de la Louisiane, Jeff Landry. Républicain conservateur et fervent partisan de Trump, Landry a déjà reçu une première approbation du Parti républicain de Louisiane.

Une liste d’autres républicains intéressés par le siège du gouverneur s’allonge lentement.

Le lieutenant-gouverneur Billy Nungesser a confirmé aux journalistes qu’il prévoyait de se joindre à la course. Le trésorier de l’État, John Schroder, a déclaré à ses partisans en janvier qu’il prévoyait également de se présenter. Le représentant américain Garret Graves et la sénatrice d’État Sharon Hewitt ont également indiqué qu’ils envisageaient.

On ne sait toujours pas qui émergera en tant que candidat démocrate.

Sara Cline, l’Associated Press