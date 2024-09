Le sénateur Casey lance un guide de ressources pour les grands-parents aidants

7 septembre — WILKES-BARRE — Le sénateur américain Bob Casey a déclaré cette semaine qu’environ 2,7 millions d’enfants aux États-Unis sont élevés par leurs grands-parents, d’autres membres de la famille ou des amis proches de la famille.

Casey, D-Scranton, a déclaré que les « grands-familles » sont confrontées à des défis uniques et sont souvent éligibles au soutien des programmes fédéraux, mais la connaissance des avantages n’est pas généralisée.

En l’honneur du Mois national des soins de parenté, Casey, président du Comité spécial du Sénat américain sur le vieillissement, a lancé un nouveau guide de ressources pour les grands-parents aidants.

Bien que les « grandes-familles » ou « familles de parenté » soient souvent éligibles à l’aide fédérale en raison de défis particuliers et d’un risque disproportionné de pauvreté, la connaissance de ces avantages n’est souvent pas répandue parmi les grands-parents.

Le mois dernier, Casey a présenté la loi bipartite Informing Grandparents Act, qui obligerait les États à fournir aux grands-familles des informations sur les ressources à leur disposition – le tout contenu dans le nouveau guide de ressources de Casey.

« Les grands-parents qui élèvent leurs petits-enfants sont confrontés à des défis uniques dans des circonstances difficiles », a déclaré Casey. « Ces dernières années, la nécessité de s’assurer que ces familles reçoivent du soutien est devenue encore plus urgente, car la crise des opioïdes et la pandémie de COVID-19 ont forcé de plus en plus de grands-parents à assumer des tâches de soins inattendues. Je publie ce guide de ressources pour m’assurer que les grands-parents qui s’occupent d’eux connaissent et peuvent profiter des ressources dont ils ont besoin et qu’ils méritent. »

Casey est depuis des années un ardent défenseur des grands-familles et des familles de parenté, en veillant particulièrement à ce qu’elles puissent accéder aux avantages et aux ressources dont elles ont besoin pour s’épanouir.

Il a dirigé l’adoption de la loi bipartite de soutien aux grands-parents qui élèvent leurs petits-enfants, qui a créé le Conseil consultatif de soutien aux grands-parents qui élèvent leurs petits-enfants, chargé de fournir des recommandations au Congrès sur la meilleure façon de soutenir les grands-parents qui s’occupent de leurs petits-enfants.

En mai 2023, il a présenté la loi bipartite sur le logement des grands-familles, qui financerait l’entretien et la modernisation des logements intergénérationnels et fournirait des services de soutien aux grands-familles et aux familles de parenté.

Casey a également présenté la loi sur les grands-familles pour améliorer la sécurité financière des grands-familles en élargissant l’accès aux prestations.

La loi Casey’s Informing Grandfamilies Act obligerait non seulement les États à fournir toutes les informations essentielles du guide de ressources aux grandes-familles, mais également à embaucher du personnel ou à conclure un contrat avec une organisation communautaire possédant l’expertise nécessaire pour guider les grandes-familles et les familles de parenté tout au long du processus de prestations.

Le procureur général Henry annonce de nouvelles protections pour les acheteurs de voitures en Pennsylvanie

La procureure générale Michelle Henry a annoncé cette semaine un amendement à la réglementation sur les pratiques commerciales de l’industrie automobile de Pennsylvanie qui offre de nouvelles protections aux Pennsylvaniens lors de l’achat et de la vente de véhicules à moteur.

Cet amendement a été publié dans le Pennsylvania Bulletin en août.

« Ces mises à jour judicieuses de la réglementation automobile de Pennsylvanie rendront le processus d’achat d’un nouveau véhicule plus transparent », a déclaré Henry. « Mon bureau a travaillé en étroite collaboration avec le public et les organismes de réglementation pour finaliser ces changements indispensables afin de traiter l’une des plus grandes sources de plaintes des consommateurs que notre Bureau de protection des consommateurs reçoit chaque année. »

L’amendement modernise la définition réglementaire de « publicité » pour inclure clairement les déclarations et représentations en ligne.

Les concessionnaires de véhicules automobiles seront désormais tenus d’inspecter chaque véhicule automobile dans les 30 jours suivant son entrée dans leur inventaire pour détecter certaines conditions dangereuses.

Les véhicules à moteur qui accumulent 500 milles ou plus sur le terrain d’un concessionnaire avant la vente nécessiteront une inspection supplémentaire.

Si un concessionnaire constate l’une des conditions dangereuses énumérées dans le règlement (par exemple, un véhicule endommagé par une inondation ou un véhicule dont le châssis est plié), il devra le signaler par écrit avant la vente. Cette divulgation écrite est requise même si le véhicule est vendu « tel quel ».

L’amendement a commencé à entrer en vigueur le 19 août 2024.

Meuser co-parraine une loi visant à arrêter les terroristes à nos frontières

Le représentant américain Dan Meuser, R-Dallas, a coparrainé cette semaine le HR9373 – la loi sur la protection des Américains contre les risques extrêmes (SAFER) à la frontière – pour empêcher le ministère de la Sécurité intérieure (DHS) de libérer sur parole les migrants désignés comme terroristes connus et suspectés (KST) ou étrangers d’intérêt spécial (SIA).

Meuser a déclaré que le projet de loi est une réponse directe aux événements récents, notamment l’arrestation d’un chef de gang péruvien et meurtrier à 23 reprises, qui a été libéré à la frontière sud.

Meuser a déclaré que cet incident met en évidence l’utilisation abusive de l’autorité de libération conditionnelle et le manque de surveillance – une préoccupation qui est renforcée par le fait que 1,8 million de « fuyards » connus ont échappé à la police des frontières américaine et que depuis l’exercice 21, 357 personnes figurant sur la liste de surveillance des terroristes ont été appréhendées alors qu’elles traversaient illégalement la frontière sud.

La loi SAFER at the Border renforce la sécurité nationale en empêchant le DHS d’accorder une libération conditionnelle aux migrants désignés comme KST ou SIA, a déclaré Meuser. Il a déclaré que cette législation comble la lacune qui a permis à des individus dangereux provenant de pays affiliés au terrorisme d’entrer aux États-Unis. Il a ajouté qu’elle permet également aux États de poursuivre le DHS en cas de violation de cette interdiction, avec un contrôle judiciaire accéléré pour garantir une application et une responsabilité rapides.

« Cette loi s’attaque à ce problème en garantissant que les individus qui représentent un risque – comme les terroristes connus ou suspectés – ne puissent plus exploiter nos frontières », a déclaré Meuser. « Elle permet également aux États de demander des comptes au gouvernement fédéral, en exigeant une action rapide lorsque notre sécurité est en jeu. Protéger la vie des Américains est notre priorité absolue, et la loi SAFER at the Border est une étape cruciale vers la sécurisation de nos frontières et la lutte contre les politiques d’immigration illégales. »

Le projet de loi HR 9373 a été renvoyé à la commission judiciaire de la Chambre pour un examen plus approfondi.

La Pennsylvanie marque un investissement dans les programmes d’apprentissage enregistrés et les opportunités de carrière

Le secrétaire adjoint exécutif du ministère du Travail et de l’Industrie (L&I), Bill Trusky, a visité cette semaine l’un des pôles les plus innovants de Pennsylvanie pour les apprentis des métiers du bâtiment qui gagnent un salaire tout en acquérant les compétences nécessaires pour réussir dans le secteur du chauffage, de la tuyauterie et de la climatisation.

Avec le soutien de l’administration du gouverneur Josh Shapiro et du bureau d’apprentissage et de formation de L&I, le syndicat local n° 449 des installateurs de vapeur et le comité conjoint d’apprentissage et de formation du comté d’Allegheny (JATC) du chauffage, de la tuyauterie et de la climatisation préparent et forment actuellement des dizaines de travailleurs de Pennsylvanie dans ses installations ultramodernes pour des emplois avec des avantages syndicaux et un style de vie de classe moyenne.

Le budget bipartisan 2024-25 comprend une augmentation de 30 millions de dollars pour les programmes et équipements de formation professionnelle et technique (CTE) et une augmentation de 2 millions de dollars du financement des apprentissages en soins infirmiers.

Depuis son entrée en fonction en janvier 2023, le gouverneur Shapiro s’est attaché à créer des opportunités pour les travailleurs acharnés de Pennsylvanie afin d’obtenir des emplois bien rémunérés, en mettant l’accent sur l’embauche basée sur les compétences.

Ces investissements dans la formation professionnelle et technique, l’enseignement professionnel, les programmes d’apprentissage agréés et la formation en cours d’emploi s’appuient sur les investissements cruciaux réalisés l’année dernière. Ensemble, le gouverneur Shapiro et un groupe bipartisan de législateurs ont augmenté le financement du développement de la main-d’œuvre de 61 millions de dollars au cours de la première année et demie de mandat du gouverneur, soit une augmentation de plus de 50 %.

« Avec l’augmentation significative du financement et du soutien à des programmes comme Steamfitters Local Union No. 449, nous ouvrons la voie à une main-d’œuvre plus forte et plus qualifiée », a déclaré Trusky. « Notre investissement continu dans ces programmes de formation essentiels garantit que les personnes qui travaillent dur dans tout l’État ont la possibilité de bâtir une carrière réussie et d’atteindre la stabilité économique sans le fardeau de la dette. En investissant dans notre main-d’œuvre, nous investissons dans l’avenir de la Pennsylvanie. »

Depuis l’entrée en fonction du gouverneur Shapiro, le ministère du Travail et de l’Industrie (L&I) a soutenu la création de plus de 50 nouveaux programmes d’apprentissage agréés en Pennsylvanie, avec 15 665 apprentis inscrits actuellement actifs. L’administration Shapiro travaille dur pour promouvoir ces opportunités auprès des populations historiquement mal desservies, car l’apprentissage est un cheminement de carrière vers des salaires permettant de subvenir aux besoins d’une famille sans le fardeau écrasant de l’endettement.

Le budget bipartisan 2024-25 prévoit des investissements pour ouvrir les portes des opportunités économiques et donner aux Pennsylvaniens la liberté de tracer leur propre voie – en investissant dans tous les chemins vers le succès, des programmes professionnels et d’apprentissage à l’université et à la formation continue.

Après que le gouverneur Shapiro a signé l’année dernière la loi 33 établissant le programme de subventions de soutien aux éducateurs de 10 millions de dollars, qui fournit jusqu’à 15 000 dollars aux étudiants enseignants éligibles en Pennsylvanie, le budget garantit 10 millions de dollars supplémentaires pour les bourses des étudiants enseignants, doublant ainsi l’investissement de l’année dernière.

Contactez Bill O’Boyle au 570-991-6118 ou sur Twitter @TLBillOBoyle.