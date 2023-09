Le sénateur Bob Menendez s’exprime dans l’acte d’accusation de corruption dans le New Jersey

Ce flux commence à 11 h 30 HE. Veuillez actualiser votre navigateur s’il n’apparaît pas.

WASHINGTON — Le sénateur Bob Menendez du New Jersey devrait tenir une conférence de presse lundi suite aux appels croissants à sa démission.

Menendez et son épouse ont été inculpés de corruption fédérale à New York la semaine dernière. Les procureurs ont accusé le démocrate de 69 ans et son épouse d’avoir accepté des pots-de-vin somptueux, notamment des centaines de milliers de dollars en espèces, des lingots d’or, une voiture Mercedes-Benz et des versements hypothécaires.