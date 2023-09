Le sénateur Bob Menendez plaide non coupable des accusations de corruption alors que les appels à la démission se multiplient

Le sénateur Bob Menendez, DN.J., a plaidé non coupable mercredi devant un juge fédéral de New York pour des accusations de corruption alléguant que lui et sa femme ont utilisé leur influence pour empocher des centaines de milliers de dollars de pots-de-vin.

Les avocats de Menendez et de son épouse, Nadine, ont plaidé non coupables lors de leur mise en accusation dans la matinée devant le juge d’instance Ona Wang. Deux autres accusés ont également plaidé non coupables. Un troisième coaccusé, Wael Hana, a été traduit en justice mardi et a plaidé non coupable.

Le juge a approuvé les conditions de libération de Menendez, notamment une caution personnelle de 100 000 dollars, une surveillance avant le procès et l’obligation de restituer ses passeports personnels, mais pas son passeport officiel. Le sénateur sera autorisé à voyager à l’étranger uniquement pour des raisons officielles et avec un préavis aux services de mise en état.

De plus, Menendez ne peut avoir aucun contact avec ses coaccusés en dehors de son épouse ou avec son personnel personnel, ses conseillers ou le personnel de la commission sénatoriale des relations étrangères connaissant l’affaire.

Une caution personnelle pour l’épouse du sénateur a été fixée à 250 000 $.

Les deux autres accusés traduits en justice mercredi, les hommes d’affaires José Uribe et Fred Daibes, avaient des cautions personnelles fixées respectivement à 1 million de dollars et 2 millions de dollars et étaient limités principalement aux voyages régionaux.

Depuis que l’acte d’accusation a été dévoilé vendredi, Menendez a nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible et il devrait plaider non coupable. Mais il fait face à un déluge d’appels à la démission de la part de ses collègues démocrates au Sénat et au niveau local du New Jersey. Mercredi matin, plus d’une vingtaine de ses collègues démocrates au Sénat avaient demandé sa démission.

Menendez a reconnu que les accusations étaient « salaces », mais il a prédit qu’il serait finalement disculpé.

L’acte d’accusation allègue que les enquêteurs fédéraux ont trouvé plus de 480 000 $ en espèces nichés dans la maison du couple dans le New Jersey, « une grande partie étant rangée dans des enveloppes et cachée dans des vêtements, des placards et un coffre-fort ».

L’acte d’accusation allègue que le couple a également reçu « des lingots d’or, des paiements pour un prêt hypothécaire, une compensation pour un travail peu ou pas présenté, un véhicule de luxe et d’autres objets de valeur », tels que des bijoux et des équipements d’exercice.

Sont également inculpés trois hommes d’affaires – Wael Hana, José Uribe et Fred Daibes – qui auraient payé les pots-de-vin. Hana a été interpellée mardi et a plaidé non coupable. Uribe et Daibes ont été traduits en justice mercredi.

Lors d’une conférence de presse annonçant les accusations vendredi, Damian Williams, le procureur américain du district sud de New York, a déclaré que les empreintes digitales et l’ADN de Daibes avaient été trouvés sur certaines enveloppes d’argent liquide dans la maison des Menendezes à Englewood Cliffs.

Dans ses premiers commentaires publics sur les accusations, Menendez, qui était président de la puissante commission sénatoriale des relations étrangères au moment où il aurait accepté les pots-de-vin, a déclaré que tout l’argent lui appartenait.

« Depuis 30 ans, j’ai retiré des milliers de dollars en espèces de mon compte d’épargne personnel, que j’ai conservé en cas d’urgence et en raison de l’histoire de ma famille menacée de confiscation à Cuba », a-t-il déclaré lundi. « Il s’agissait d’argent tiré de mon compte d’épargne personnel sur la base des revenus que j’ai légalement perçus au cours de ces 30 années. »

Interrogé mardi par des journalistes du Capitole sur les raisons pour lesquelles il refusait de démissionner, Menendez a répondu sèchement : « Parce que je suis innocent. Qu’est-ce qui ne va pas chez vous les gars ?

Mercredi, le whip de la majorité sénatoriale Dick Durbin, D-Ill., le démocrate n°2 du Sénat, est devenu le membre le plus haut placé de son caucus à appeler à la démission de Menendez.

« Les dirigeants du New Jersey, y compris le gouverneur et mon collègue du Sénat Cory Booker, ont clairement indiqué que le sénateur Menendez ne pouvait plus siéger. Il devrait démissionner », a déclaré Durbin. wpar cœur dans un post sur Xle site de médias sociaux anciennement connu sous le nom de Twitter.

L’acte d’accusation fédéral est le deuxième auquel Menendez fait face depuis qu’il est devenu sénateur en 2006. Il a été accusé en 2015 d’avoir accepté illégalement les faveurs d’un ophtalmologiste de Floride. L’affaire s’est soldée par un procès nul après que les jurés n’ont pas pu parvenir à un verdict unanime et que les procureurs fédéraux ont décidé de ne pas le rejuger.

Menendez semble être le premier sénateur en exercice de l’histoire des États-Unis à avoir été inculpé de deux allégations criminelles sans rapport, selon les données compilées par le Bureau historique du Sénat.