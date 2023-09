Le sénateur Bob Menendez indique qu’il ne démissionnera pas après son inculpation pour corruption

Le sénateur américain Bob Menendez, DN.J., a suggéré lundi qu’il ne démissionnerait pas de son siège au Sénat en raison d’accusations de corruption fédérale et a prédit qu’il serait innocenté de tout acte répréhensible.

« Je crois fermement que lorsque tous les faits seront présentés, non seulement je serai disculpé, mais je serai toujours le sénateur principal du New Jersey. » Menendez a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse à Union City, dans le New Jersey, où il était autrefois maire. Il s’agissait de ses premières remarques publiques depuis que les charges retenues contre lui ont été révélées vendredi.

Menendez a également donné une explication sur les 480 000 $ en espèces que les procureurs ont déclaré avoir trouvés dans sa maison du New Jersey, « une grande partie étant rangée dans des enveloppes et cachée dans des vêtements, des placards et un coffre-fort ».

Menendez a soutenu que l’argent lui appartenait et qu’il avait été légitimement gagné.

« Les allégations portées contre moi ne sont que des allégations », a déclaré Menendez. « Depuis 30 ans, j’ai retiré des milliers de dollars en espèces de mon compte d’épargne personnel, que j’ai conservé en cas d’urgence et en raison de l’histoire de ma famille menacée de confiscation à Cuba », a-t-il déclaré. « Il s’agissait d’argent tiré de mon compte d’épargne personnel sur la base des revenus que j’ai légalement perçus au cours de ces 30 années. »

L’acte d’accusation indique que certaines des enveloppes « contenaient les empreintes digitales et/ou l’ADN » de l’une des personnes accusées de corruption de Menendez ou du chauffeur de cette personne. Menendez n’a pas abordé cette affirmation dans son discours et n’a pas répondu aux questions des journalistes, mais a déclaré qu’il devrait être présumé innocent.

« Les allégations portées contre moi ne sont que des allégations », a-t-il déclaré.

Il a demandé à ses collègues du Congrès « de faire une pause et de permettre que tous les faits soient présentés ».

« Le tribunal de l’opinion publique ne peut remplacer notre vénéré système judiciaire. Nous ne pouvons pas mettre de côté la présomption d’innocence pour des raisons d’opportunisme politique lorsque le préjudice est irrévocable », a déclaré Menendez.

« Les procureurs se trompent parfois », a-t-il déclaré.

De nombreux appels ont été lancés pour que Menendez démissionne de la part des démocrates de la Chambre et des responsables démocrates du New Jersey, notamment du gouverneur Phil Murphy. Du côté du Sénat, seul John Fetterman, démocrate de Pennsylvanie, a appelé à sa démission, tandis que d’autres ont qualifié les allégations portées contre lui de « dévastatrices ».

Le représentant Andy Kim, DN.J., a annoncé samedi qu’il défierait Menendez pour son siège. « Ce n’est pas quelque chose que je m’attendais à faire, mais NJ mérite mieux » Kim a écrit sur Xla plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter.

Menendez et son épouse ont été inculpés vendredi pour des accusations telles que complot en vue de commettre des pots-de-vin, complot en vue de commettre une fraude dans le domaine des services honnêtes et complot en vue de commettre une extorsion. L’acte d’accusation allègue qu’ils ont reçu des pots-de-vin comprenant « de l’argent liquide, des lingots d’or, des paiements pour un prêt hypothécaire, une compensation pour un travail peu ou pas présenté, un véhicule de luxe et d’autres objets de valeur ».

Les enquêteurs fédéraux qui ont exécuté un mandat de perquisition à leur domicile ont découvert plus de 480 000 dollars en espèces et d’autres biens prétendument mal acquis qui, selon eux, ont été utilisés pour soudoyer Menendez, notamment une Mercedes-Benz, du matériel de sport, des meubles de maison et « plus de cent mille dollars de lingots d’or », indique l’acte d’accusation.

Les sénateurs, mis à part les hauts dirigeants, gagnent 174 000 $ par an.

Menendez a nié tout acte répréhensible et a suggéré dans un communiqué vendredi soir qu’il était ciblé en raison de son héritage.

«Je n’ai pas perdu de vue la rapidité avec laquelle certains se précipitent pour juger un Latino et le pousser hors de son siège. Je ne vais nulle part », a-t-il déclaré.