Le sénateur Bob Menendez inculpé de corruption

Le sénateur Bob Menendez, DN.J., a été inculpé de corruption au niveau fédéral, a annoncé vendredi le ministère de la Justice.

L’acte d’accusation allègue que Menendez et son épouse, Nadine, ont reçu « des centaines de milliers de dollars » de pots-de-vin et ont utilisé l’influence du sénateur pour enrichir plusieurs hommes d’affaires du New Jersey, ainsi que le gouvernement égyptien.

Menendez a reçu de l’argent liquide, des lingots d’or, des paiements pour un prêt hypothécaire, une compensation pour un travail peu ou pas présenté, un véhicule de luxe et d’autres objets de valeur, indique le dossier.

L’acte d’accusation alléguait également que Menendez avait fourni des informations sensibles au gouvernement américain et fait pression sur un responsable du ministère de l’Agriculture dans le but de protéger l’homme d’affaires égypto-américain Wael Hanna et le gouvernement égyptien. Menendez est intervenu dans une enquête menée par le procureur général du New Jersey sur l’homme d’affaires du New Jersey, José Uribe, selon le communiqué.

Menendez « a promis et a effectivement utilisé son influence et son pouvoir et a manqué à son devoir officiel de recommander que le président nomme une personne au poste de procureur américain pour le district du New Jersey qui, selon Menendez, pourrait être influencée par Menendez en ce qui concerne les poursuites fédérales contre Fred Daibes. « , un développeur du New Jersey, indique l’acte d’accusation.

Le bureau de Menendez n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Ces accusations font suite à une enquête pour corruption d’un an menée par Damian Williams, procureur américain du district sud de New York.

L’enquête fédérale s’est concentrée sur la question de savoir si le puissant président des Affaires étrangères du Sénat et son épouse ont illégalement emporté de l’argent liquide et des cadeaux, notamment des bijoux, l’utilisation d’une Mercedes-Benz et un appartement de luxe et des lingots d’or d’une valeur allant jusqu’à 400 000 dollars. Il a également examiné toutes les actions que Menendez aurait pu entreprendre pour aider ses bienfaiteurs.

Menendez a précédemment nié tout acte répréhensible. « Je suis sûr que cela n’aboutira absolument à rien », a-t-il déclaré à propos de l’enquête en mai.

Il s’agit du deuxième acte d’accusation auquel Menendez est confronté depuis son élection au Sénat en 2006.

Il a été accusé en 2015 d’avoir accepté illégalement les faveurs d’un ophtalmologiste de Floride, notamment des vols en jet privé, trois nuits dans un hôtel cinq étoiles à Paris et plus de 700 000 dollars de contributions politiques.

L’affaire s’est soldée par un procès nul, les jurés n’ayant pas réussi à parvenir à un verdict unanime. Les procureurs fédéraux ont décidé de ne pas le rejuger.

Menendez est réélu l’année prochaine. En 2018, il est élu pour un troisième mandat avec 54 % des voix.