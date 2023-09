Le sénateur Bob Menendez et son épouse, Nadine, inculpés de corruption

Le sénateur Bob MéndezDN.J., et son épouse ont été accusés de corruption pour avoir prétendument accepté « des centaines de milliers de dollars » en échange de l’utilisation de l’influence du sénateur pour enrichir trois hommes d’affaires du New Jersey et bénéficier au gouvernement égyptien, selon un acte d’accusation déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan et rendue publique vendredi.

Les accusations comprennent le complot en vue de commettre des pots-de-vin, le complot en vue de commettre une fraude en matière de services honnêtes et le complot en vue de commettre une extorsion sous couvert de droit officiel. Les pots-de-vin que le couple a reçus comprenaient « de l’argent liquide, des lingots d’or, des paiements pour un prêt hypothécaire, une compensation pour un travail peu ou pas présenté, un véhicule de luxe et d’autres objets de valeur », affirme l’acte d’accusation.

Les agents fédéraux ont déclaré avoir découvert de nombreux objets lors de l’exécution de mandats de perquisition dans la maison du couple à Englewood Cliffs, New Jersey, en juin 2022. Ils ont trouvé plus de 480 000 $ en espèces, « dont une grande partie était rangée dans des enveloppes et cachée dans des vêtements, des placards ». , et un coffre-fort », y compris des vestes portant le nom du sénateur qui étaient accrochées dans son placard, ainsi que plus de 70 000 $ dans le coffre-fort de Nadine Menendez, selon l’acte d’accusation.

Les enquêteurs fédéraux allèguent que de l’argent a été trouvé dans les vestes Menendez lorsqu’ils ont exécuté un mandat de perquisition en juin 2022. (USDC Southern District of New York)

Les agents auraient également découvert un cabriolet Mercedes-Benz d’une valeur de plus de 60 000 $ que les hommes d’affaires du New Jersey Wael Hana et José Uribe ont donné à l’épouse de Menendez en échange de l’ingérence du sénateur dans une poursuite judiciaire contre l’associé d’Uribe et une enquête sur un employé qu’Uribe a qualifié de parent. Des agents fédéraux ont également trouvé des lingots d’or d’une valeur de plusieurs centaines de milliers de dollars dans la maison du sénateur, fournis par Hana et un autre homme d’affaires, Fred Daibes. Les trois hommes d’affaires ont également été inculpés dans l’acte d’accusation.

Le chef de la majorité sénatoriale, Chuck Schumer, a confirmé vendredi après-midi dans un communiqué que Menendez « avait à juste titre décidé de démissionner temporairement » de son poste de président de la commission des relations étrangères jusqu’à ce que l’affaire soit résolue. Une source proche de Menendez avait déclaré à NBC News plus tôt dans la journée qu’il quitterait son poste au sein du panel pendant que l’affaire progressait.

Il a rejeté les allégations portées contre lui dans un communiqué, affirmant que les procureurs avaient « dénaturé le travail normal d’un bureau du Congrès ».

« Je reste concentré sur la poursuite de ce travail important et je ne me laisserai pas distraire par des allégations sans fondement », a-t-il déclaré.

Le sénateur est déjà face à des appels à la démission, de la part de mes collègues démocrates. Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, et certains démocrates du Congrès, dont certains de l’État d’origine de Menendez, ont déclaré vendredi qu’il devrait démissionner.

Menendez a rejeté ces appels vendredi soir, affirmant dans un communiqué que certaines personnes « se précipitaient pour juger un Latino et le pousser hors de son siège ».

« Je ne vais nulle part », a-t-il déclaré.

L’avocat de Nadine Menendez, David Schertler, a déclaré dans un communiqué qu’elle « nie tout acte répréhensible et se défendra vigoureusement contre ces allégations devant le tribunal ».

Les enquêteurs fédéraux affirment que le sénateur Bob Menendez, DN.J., a reçu des pots-de-vin sous forme de lingots d’or. (District sud de l’USDC de New York)

Le sénateur et ses coaccusés devraient comparaître devant le tribunal américain du district sud de New York, dans le sud de Manhattan, mercredi à 10h30, et seront traduits en justice plus tard dans la journée.

Le procureur américain du district sud de New York, Damian Williams, a annoncé les accusations lors d’une conférence de presse vendredi. Williams a noté que le site Web du Sénat de Menendez indique qu’il ne peut pas contraindre une agence à agir en faveur de quelqu’un, à influencer des affaires impliquant une entreprise privée ou à s’impliquer dans des affaires criminelles. « Mais nous affirmons que dans les coulisses, le sénateur Menendez faisait ces choses pour certaines personnes – les personnes qui les soudoyaient, lui et sa femme », a-t-il déclaré.

L’enquête sur cette affaire est en cours, a déclaré Williams, demandant à toute personne ayant connaissance de l’affaire d’appeler la ligne d’information du FBI.

Parmi les allégations contenues dans l’acte d’accusation figure que Menendez « a fourni des informations sensibles au gouvernement américain et a pris d’autres mesures qui ont secrètement aidé le gouvernement égyptien ». Il indique également que le sénateur a fait pression sur un responsable du ministère américain de l’Agriculture dans le but de protéger un monopole commercial accordé par l’Égypte à Hana, qui est une Américaine d’origine égyptienne.

Selon l’acte d’accusation, Hana et Nadine Menendez « étaient amies depuis de nombreuses années » avant qu’elle ne commence à sortir avec le sénateur. Début 2018, elle a informé Hana qu’elle sortait avec Menendez et « au cours des mois et des années qui ont suivi », ils ont travaillé pour présenter des responsables des services de renseignement et de l’armée égyptiens au sénateur « dans le but d’établir et de solidifier un accord de corruption » dans lequel Hana, avec l’aide des deux autres hommes d’affaires, « a fourni des centaines de milliers de dollars de pots-de-vin » au sénateur et à son épouse « en échange des actes et des manquements de Menendez au profit du gouvernement égyptien, de Hana et d’autres, notamment en ce qui concerne ventes militaires à l’étranger et financement militaire étranger », affirme le dossier.

Vers mars 2018, Menendez a rencontré des responsables militaires égyptiens « lors d’une réunion organisée et à laquelle assistaient sa petite amie de l’époque, Nadine Menendez, et son amie Hana » au bureau du sénateur à Washington, DC, indique l’acte d’accusation. La réunion n’a pas impliqué le personnel professionnel de son bureau du Sénat ou de la commission sénatoriale des relations étrangères.

En mai 2018, selon l’acte d’accusation, le sénateur a recherché auprès du Département d’État « des informations non publiques concernant le nombre et la nationalité des personnes servant à l’ambassade américaine au Caire, en Égypte », ce qui a été considéré comme « très sensible » car cela pourrait « poser des problèmes ». des problèmes importants de sécurité opérationnelle s’ils sont divulgués à un gouvernement étranger ou s’ils sont rendus publics. Sans en informer aucun de ses collaborateurs au Capitole ou au Département d’État, il a envoyé cette information par SMS à sa petite amie de l’époque, Nadine. Elle l’a transmis à Hana, qui l’a ensuite transmis à un responsable du gouvernement égyptien, selon le dossier.

Le même mois, l’acte d’accusation allègue que Nadine a transmis à Menendez une demande d’un responsable égyptien demandant de l’aide pour rédiger et rédiger une lettre faisant pression sur d’autres sénateurs américains pour qu’ils soutiennent l’aide américaine à l’Égypte.

Les procureurs affirment que Menendez « a secrètement édité et écrit de manière fantôme la lettre de demande au nom de l’Egypte, cherchant à convaincre d’autres sénateurs américains de débloquer 300 millions de dollars d’aide à l’Egypte ». Il lui a envoyé cette lettre écrite par un fantôme depuis son compte personnel, puis elle l’a transmise à Hana, qui a ensuite transmis le brouillon aux responsables égyptiens. L’acte d’accusation indique que le couple a supprimé l’e-mail dans lequel Nadine demandait à Menendez d’écrire la lettre.

En mars 2020, Nadine Menendez a envoyé un texto à un responsable égyptien disant que « chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, vous avez mon numéro et nous ferons en sorte que tout se passe », indique l’acte d’accusation. Quelques jours plus tard, elle a organisé une rencontre entre le sénateur Menendez et ce responsable, qu’elle a appelé « le général », pour discuter des négociations sur un barrage sur le Nil dans la région de l’Éthiopie, du Soudan et de l’Égypte. Finalement, le sénateur a contacté les secrétaires du Trésor et de l’État dans une lettre disant qu’il écrivait « pour exprimer mon inquiétude face à l’impasse des négociations ».

L’acte d’accusation allègue également que Menendez « a promis et a effectivement utilisé son influence et son pouvoir et a manqué à son devoir officiel de recommander que le président nomme une personne au poste de procureur américain pour le district du New Jersey que Menendez pensait » pouvoir influencer concernant les poursuites fédérales contre New Jersey. Développeur de Jersey Daibes.

Les enquêteurs fédéraux affirment avoir trouvé de l’argent caché dans les vestes Menendez lorsqu’ils ont exécuté un mandat de perquisition en juin 2022. (USDC Southern District of New York)

Un porte-parole de Hana a déclaré qu’ils réexaminaient les accusations, mais « sur la base de notre examen initial, elles n’ont absolument aucun fondement ». L’avocat de Daibes a déclaré dans un communiqué : « Sur la base de notre examen, nous sommes convaincus que M. Daibes sera complètement exonéré de toutes les accusations. »

S’ils sont reconnus coupables, Menendez et son épouse devront confisquer « au profit des États-Unis tous les biens, immobiliers et personnels, qui constituent ou dérivent des produits imputables à la perpétration desdites infractions », indique l’acte d’accusation, même si les confiscations devront être approuvé par un juge. Cela inclurait leur maison à Englewood Cliffs, New Jersey ; le cabriolet Mercedes-Benz, plus de 486 000 $ saisis à leur domicile, près de 80 000 $ saisis dans un coffre-fort et plusieurs lingots d’or saisis à leur domicile.

L’acte d’accusation intervient après un an enquête de corruption dirigé par le bureau de Williams. Menendez avait précédemment nié tout acte répréhensible, déclarant en mai : « Je suis sûr que cela n’aboutira absolument à rien ».

Il s’agit du deuxième acte d’accusation auquel le sénateur est confronté depuis son élection au Sénat en 2006. chargué en 2015 pour avoir accepté illégalement les faveurs d’un ophtalmologiste de Floride, notamment des vols en jet privé, trois nuits dans un hôtel cinq étoiles à Paris et plus de 700 000 dollars de contributions politiques pour lui et le Parti démocrate.

L’affaire s’est terminée dans un annulation du procès après que les jurés n’ont pas réussi à parvenir à un verdict unanime. Les procureurs fédéraux ont décidé de ne pas le rejuger.

Menendez semble être le premier sénateur en exercice de l’histoire des États-Unis à être inculpé de deux allégations criminelles sans rapport, selon les données compilées par le Bureau historique du Sénat. Le sénateur, élu pour un troisième mandat avec 54% des voixest réélu l’année prochaine.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com