Le sénateur Bob Menendez et son épouse demandent des procès séparés dans une affaire de corruption

Le sénateur Bob Menendez, DN.J., et son épouse ont demandé lundi à un juge de les autoriser à faire face à des procès séparés dans l’affaire de corruption qui les oppose.

Menendez et son épouse, Nadine Menendez, ont été accusés en septembre d’avoir prétendument accepté « des centaines de milliers de dollars » en échange de l’utilisation de l’influence du sénateur pour enrichir trois hommes d’affaires du New Jersey et bénéficier au gouvernement égyptien, selon un rapport. accusation déposée devant le tribunal fédéral de Manhattan. Menendez, son épouse et les hommes d’affaires ont plaidé non coupables des accusations portées contre eux.

Le sénateur et son épouse ont déposé lundi des requêtes distinctes pour séparer leurs procès l’un de l’autre.

Les avocats de Menendez ont déclaré dans leur motion pour rompre qu’il « a l’intention de présenter une défense en faisant valoir (en partie) qu’il n’avait pas la connaissance requise d’une grande partie de la conduite et des déclarations de son épouse, Nadine ».

“Par cette défense, l’équipe juridique du sénateur Menendez devra peut-être faire valoir, en effet, que toute conduite illégale – et nous n’en connaissons aucune – impliquait les actions d’autrui (y compris Nadine), et non du sénateur”, ont écrit ses avocats.

Ils ont fait valoir que le sénateur démocrate serait confronté à un scénario « sans issue » si un procès conjoint se déroulait, affirmant que cela « forcerait le sénateur Menendez à faire un choix impossible et préjudiciable entre témoigner en son propre nom et exercer son privilège de conjoint pour éviter d’être converti ». par le contre-interrogatoire d’un témoin contre son épouse.

Avocats de Nadine Menendez a fait valoir dans une requête distincte Lundi, qu’un procès conjoint « porterait sans aucun doute atteinte au droit de Mme Menendez de se défendre lors d’un procès équitable ». Dans leur requête, les avocats de Nadine ont déclaré qu’un procès conjoint démontrerait probablement un « conflit irréconciliable entre mari et femme » et qu’il serait « injuste d’exiger que l’un ou l’autre des conjoints sacrifie le droit de témoigner pleinement pour sa propre défense ou la capacité de maintenir sa défense ». la confidentialité des communications conjugales privilégiées.

Les accusations portées contre Menendez et son épouse comprennent notamment le complot en vue de commettre des pots-de-vin, le complot en vue de commettre une fraude dans le domaine des services honnêtes et le complot en vue de commettre une extorsion sous couvert de droit officiel. Le couple aurait reçu « de l’argent liquide, des lingots d’or, des versements pour un prêt hypothécaire, une compensation pour un travail peu ou pas présenté, un véhicule de luxe et d’autres objets de valeur », selon l’acte d’accusation.

Menendez a temporairement démissionné de ses fonctions de président de la commission des relations étrangères après avoir été inculpé.