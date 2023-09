Le sénateur Bob Menendez du New Jersey, épouse accusée de corruption

Le sénateur américain. Bob Menéndez du New Jersey et son épouse ont été inculpés à New York pour des accusations de corruption fédérale liées à leur prétendue « relation de corruption » avec trois hommes d’affaires de leur État d’origine afin de protéger ces hommes et de bénéficier à la nation égyptienne.

Le bureau du procureur américain à Manhattan a prévu une conférence de presse vendredi à 11 heures HE pour discuter de l’acte d’accusation contre le sénateur et Nadine Menendez, qui inculpe également les trois hommes d’affaires : Wael Hana, Jose Uribe et Fred Daibes.

L’acte d’accusation indique que le démocrate Menendez et son épouse, entre 2018 et 2022 au moins, ont accepté « des centaines de milliers de dollars de pots-de-vin en échange de l’utilisation du pouvoir et de l’influence de Menendez en tant que sénateur » au profit des hommes et de l’Égypte.

« Ces pots-de-vin comprenaient de l’argent liquide, de l’or, des paiements pour un prêt hypothécaire, une compensation pour un travail peu ou pas rentable, un véhicule de luxe et d’autres choses de valeur », selon l’acte d’accusation émis par un grand jury du tribunal fédéral de Manhattan. .