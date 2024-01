Le sénateur Bob Menendez demande un procès séparé de celui de son épouse dans une affaire de complot de corruption

CNN

Le sénateur Bob Menéndez a demandé à un juge de le laisser d’abord être jugé pour corruption, arguant que s’il était jugé aux côtés de sa femme, il serait obligé de choisir entre se défendre et témoigner contre elle.

Qualifiant cela d’un piège, les avocats de Menendez ont fait valoir que le démocrate du New Jersey serait contraint de faire un choix impossible. Les arguments, qui ont été exposés dans un dossier judiciaire lundi, en révèlent davantage sur la défense potentielle que Menendez pourrait monter et sur le schisme potentiel qui existe avec son épouse, Nadine, co-accusée dans l’affaire.

“Le sénateur Menendez a l’intention de présenter une défense en faisant valoir (en partie) qu’il n’avait pas la connaissance requise d’une grande partie de la conduite et des déclarations de son épouse, Nadine, et qu’il manquait donc de connaissances scientifiques et n’avait accepté de se joindre à aucun des complots accusés. Avec cette défense, l’équipe juridique du sénateur Menendez devra peut-être faire valoir, en fait, que toute conduite illégale – et nous n’en connaissons aucune – impliquait les actions d’autrui (y compris Nadine), et non du sénateur », ont écrit ses avocats.

Les avocats ont déclaré que le sénateur « sera obligé de choisir entre son droit de témoigner pour sa propre défense (et d’être interrogé sur la conduite de sa propre épouse) et son droit d’exercer son propre privilège de témoignage pour refuser de témoigner dans tous les cas contre Nadine. .»

Plus tôt lundi, Nadine Méndez a également demandé au juge de séparer leurs procès en invoquant le même « conflit irréconciliable ».

Le sénateur a déjà soutenu que l’acte d’accusation devrait être rejeté, affirmant qu’il est protégé, en partie, pour des raisons constitutionnelles.

Menéndez est faire face à des accusations de pots-de-vin et de corruption pour avoir prétendument pris des mesures au profit des gouvernements égyptien et qatarien et aidé plusieurs hommes d’affaires du New Jersey et avoir reçu en échange des lingots d’or, de l’argent liquide, une voiture de luxe et des billets pour le Grand Prix de Formule 1. Menéndez a plaidé non coupable aux accusations. La semaine dernière, dans un discours enflammé devant le Sénat, Menendez s’est défendu et a attaqué l’accusation.

Nadine Menendez est au cœur du prétendu stratagème. Les procureurs citent plusieurs de ses communications avec les autres coaccusés comme preuve dans l’acte d’accusation et affirment qu’elle a reçu un emploi peu ou pas présenté et des paiements pour une voiture de luxe dans le cadre du stratagème présumé.

Nadine Menendez et trois autres coaccusés ont également plaidé non coupables.

Le juge fédéral chargé du dossier contre Menendez, son épouse et les trois autres a fixé une date de procès pour mai.