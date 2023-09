Le sénateur Bob Menendez arrive au tribunal pour répondre aux accusations de corruption alors qu’il rejette les appels à la démission

NEW YORK (AP) — Le sénateur américain Bob Menendez est arrivé mercredi au palais de justice où il doit répondre aux accusations selon lesquelles il aurait utilisé son poste puissant pour promouvoir secrètement les intérêts égyptiens et rendre service aux hommes d’affaires du New Jersey en échange de pots-de-vin en espèces et en or. barres.

Le démocrate du New Jersey fera sa première comparution devant un tribunal fédéral à Manhattan au milieu d’appels croissants de ses collègues lui demandant de démissionner du Congrès. Menendez, vêtu d’un costume sombre, a tenu la main de sa femme, également inculpée dans cette affaire, à l’intérieur du palais de justice de Lower Manhattan avant sa mise en accusation et n’a rien dit aux journalistes.

Menendez, un rebelle – qui a été contraint de démissionner de son poste de président de la commission des relations étrangères après que l’acte d’accusation a été déposé la semaine dernière – affirme que les allégations selon lesquelles il aurait abusé de son pouvoir pour remplir ses propres poches sont sans fondement. Il a déclaré qu’il était convaincu qu’il serait disculpé et qu’il n’avait pas l’intention de quitter le Sénat.

Les appels à la démission de Menendez ont continué à se multiplier mercredi, le sénateur de l’Illinois Dick Durbin, le démocrate n°2 du Sénat, affirmant qu’« il devrait démissionner ». Plus de la moitié des sénateurs démocrates ont déclaré que Menendez devrait démissionner, y compris son collègue sénateur du New Jersey, Cory Booker, qui a déclaré que l’acte d’accusation comprenait «des allégations choquantes de corruption et des détails spécifiques et troublants d’actes répréhensibles».

Il s’agit de la deuxième affaire de corruption en une décennie contre Menendez, dont le dernier procès impliquant différentes allégations s’est terminé sans que les jurés ne soient parvenus à un verdict en 2017.

L’épouse de Menendez, Nadine, devrait également être traduite en justice mercredi, qui, selon les procureurs, a joué un rôle clé dans la collecte de centaines de milliers de dollars de pots-de-vin auprès de trois hommes d’affaires du New Jersey cherchant l’aide du puissant législateur. L’avocat de Nadine Menendez a déclaré qu’elle niait également les allégations et qu’elle combattrait les accusations.

Deux des hommes d’affaires, José Uribe et Fred Daibes, devraient également être traduits en justice. Le troisième homme, Wael Hana, a plaidé non coupable mardi des accusations de complot en vue de commettre des pots-de-vin. Hana a été arrêtée mardi à l’aéroport Kennedy de New York après son retour volontaire d’Égypte pour faire face aux accusations, et a été libérée en attendant son procès.

Les autorités affirment avoir trouvé près de 500 000 dollars en espèces – dont une grande partie était cachée dans des vêtements et des placards – ainsi que plus de 100 000 dollars en lingots d’or lors d’une perquisition dans la maison du New Jersey que Menendez, 69 ans, partage avec sa femme.

Dans ses premières remarques publiques depuis l’acte d’accusation, Menendez a déclaré lundi que l’argent trouvé chez lui provenait de ses comptes d’épargne personnels au fil des années et qu’il gardait à portée de main en cas d’urgence.

L’une des enveloppes remplies d’argent liquide trouvées à son domicile portait cependant l’ADN de Daibes et portait l’adresse de retour du promoteur immobilier, selon les procureurs.

Les procureurs affirment que Hana a promis de mettre l’épouse de Menendez sur la liste de paie de son entreprise dans un emploi peu ou pas présenté en échange de l’utilisation par Menendez de son poste influent pour faciliter les ventes militaires étrangères et le financement en Égypte. Les procureurs allèguent qu’Hana a également payé 23 000 $ pour son prêt hypothécaire, écrit des chèques de 30 000 $ à sa société de conseil, lui a promis des enveloppes d’argent liquide, lui a envoyé du matériel d’exercice et a acheté certains des lingots d’or trouvés dans la maison du couple.

L’acte d’accusation allègue des actions répétées de Menendez au profit de l’Égypte, malgré les craintes du gouvernement américain quant au bilan du pays en matière de droits de l’homme qui, ces dernières années, ont incité le Congrès à imposer des restrictions sur l’aide.

Les procureurs, qui ont détaillé les réunions et les dîners entre Menendez et des responsables égyptiens, affirment que Menendez a donné des informations sensibles du gouvernement américain aux responsables égyptiens et que Ghost a écrit une lettre à ses collègues sénateurs les encourageant à lever le gel de 300 millions de dollars d’aide à l’Égypte, l’un des principaux bénéficiaires. du soutien militaire américain.

Les procureurs ont accusé Menendez d’avoir fait pression sur un responsable agricole américain pour qu’il cesse de s’opposer à un accord lucratif qui donnait à l’entreprise de Hana le monopole de la certification que la viande importée répondait aux normes religieuses.

Les procureurs affirment également que Menendez a tenté de s’immiscer dans des enquêtes criminelles impliquant des associés. Dans un cas, il a poussé à nommer un procureur fédéral dans le New Jersey que Menendez pensait pouvoir influencer pour faire dérailler une affaire pénale contre Daibes, affirment les procureurs.

___

Richer a rapporté de Boston. Mary Clare Jalonick a contribué depuis Washington.

Larry Neumeister, Alanna Durkin Richer et Jake Offenhartz, Associated Press