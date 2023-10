Le sénateur Bob Menendez accusé d’avoir agi en tant qu’agent étranger de l’Égypte

Les procureurs fédéraux ont déposé jeudi un nouvel acte d’accusation contre le sénateur démocrate Bob Menendez, l’accusant d’être un agent non enregistré du gouvernement égyptien, selon un dossier judiciaire.

Le sénateur du New Jersey a jusqu’à présent résisté aux appels à sa démission. Son procès pour corruption débutera en mai prochain.

L’acte d’accusation, déposé devant le tribunal fédéral de Manhattan, accuse Menendez d’avoir violé la loi sur l’enregistrement des agents étrangers, qui oblige les personnes à s’enregistrer auprès du gouvernement américain si elles agissent en tant qu’« agent d’un mandant étranger ». En tant que membre du Congrès, Menendez n’avait pas le droit d’être un agent d’un gouvernement étranger, même s’il s’enregistrait comme tel.

Les messages laissés au personnel du Sénat et à l’avocat de Menendez n’ont pas reçu de réponse immédiate.

L’acte d’accusation indique que le complot s’est produit de janvier 2018 à juin 2022. Il allègue qu’en mai 2019, Menendez, son épouse et un associé, Wael Hana, ont rencontré un responsable des renseignements égyptiens dans le bureau du Sénat de Menendez à Washington.

Au cours de la réunion, ils auraient discuté d’un citoyen américain qui a été grièvement blessé lors d’une frappe aérienne menée en 2015 par l’armée égyptienne à l’aide d’un hélicoptère Apache de fabrication américaine, indique l’acte d’accusation.

Certains membres du Congrès se sont opposés à l’octroi d’une certaine aide militaire à l’Égypte suite à cet épisode et à l’impression que le gouvernement égyptien n’était pas disposé à indemniser équitablement l’Américain blessé, selon l’acte d’accusation.

Peu de temps après la réunion à Washington, le responsable égyptien a envoyé un message à Hana pour lui dire que si Menendez aidait à résoudre le problème, « il s’assiéra très confortablement ».

Hana, selon l’acte d’accusation, a répondu : « Ordres, considérez que c’est fait. »

Cette nouvelle accusation intervient quelques semaines après que Menendez et son épouse aient été accusés d’avoir accepté des pots-de-vin en espèces, en lingots d’or et en voiture de luxe de la part de trois hommes d’affaires du New Jersey qui voulaient que le sénateur aide et influence les affaires étrangères. Le couple a plaidé non coupable.

Hana, l’associée, a plaidé non coupable le mois dernier pour des accusations, notamment de complot en vue de commettre des pots-de-vin.

Les actes d’accusation indiquent que, alors que Menendez était président de la commission sénatoriale des relations étrangères, il avait pris plusieurs mesures pour aider secrètement les responsables égyptiens. Ils ont notamment écrit une lettre fantôme à leurs collègues sénateurs les encourageant à lever le blocage de 300 millions de dollars d’aide. Il a également été accusé d’avoir transmis des informations sur les employés de l’ambassade américaine en Égypte et d’avoir transmis des informations non publiques aux responsables égyptiens sur l’aide militaire.

Menendez, 69 ans, a insisté sur le fait qu’il n’avait rien fait d’inhabituel pour aider l’Égypte et que les procureurs avaient mal compris le travail d’un sénateur impliqué dans les affaires étrangères.

Les autorités qui ont fouillé le domicile de Menendez l’année dernière ont déclaré avoir trouvé plus de 100 000 dollars de lingots d’or et plus de 480 000 dollars en espèces, dont une grande partie était cachée dans des placards, des vêtements et un coffre-fort.

Plus de 30 sénateurs démocrates – dont son collègue de l’État d’origine, Cory Booker – ont appelé Menendez à démissionner. Menendez est resté provocateur, déclarant à ses collègues lors d’un déjeuner à huis clos il y a deux semaines qu’il ne quitterait pas le Sénat.

Menendez n’a pas dit s’il se présenterait à la réélection l’année prochaine. Le membre du Congrès Andy Kim a sauté dans la primaire, et le chef de la branche campagne des démocrates au Sénat, Gary Peters du Michigan, a appelé Menendez à démissionner, signalant qu’il pourrait ne pas recevoir d’aide pour la campagne.