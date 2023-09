Le sénateur Bob Menendez a désormais un principal challenger alors que les appels à sa démission se multiplient

Le représentant Andy Kim, DN.J., a annoncé son intention de se présenter contre le sénateur Bob Menendez, DN.J., qui fait face à une pression croissante des démocrates pour qu’il démissionne après avoir été accusé de corruption dans un récent acte d’accusation déposé à Manhattan. tribunal fédéral.

Après avoir appelé vendredi à la démission de Menendez, Kim a déclaré samedi qu’il prévoyait de défier Menendez pour son siège au Sénat.

« Ce n’est pas quelque chose à quoi je m’attendais, mais NJ mérite mieux », a écrit Kim dans un message à X, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter, demander des dons. « Nous ne pouvons pas mettre le Sénat en danger ni compromettre notre intégrité. »

Pendant ce temps, le représentant Josh Gottheimer, DN.J., et le président du comité démocrate de l’État, LeRoy J. Jones Jr., ont rejoint le chœur croissant de politiciens du New Jersey appelant à la démission de Menendez.

Gottheimer a déclaré samedi dans un communiqué que Menendez « a été une voix critique et un combattant acharné pour Jersey, avec un solide bilan », qui inclut la sécurité des armes à feu, la protection des droits des femmes et la lutte contre le racisme et l’antisémitisme.

« Je crois que le sénateur mérite son procès, avec une présomption d’innocence », a déclaré Gottheimer dans le communiqué. déclaration posté sur X. « Cela dit, étant donné la gravité des allégations, je pense qu’il sera difficile pour le sénateur d’assumer ses responsabilités. Pour le bien de l’État, il devrait se retirer et se concentrer sur sa défense. »

Jones Jr. a publié une déclaration similaire, appelant Menendez à « démissionner afin qu’il puisse concentrer toute son attention sur sa défense juridique », tout en insistant sur le fait qu’il « devrait bénéficier de la même présomption d’innocence que celle que la Constitution américaine garantit à tous les Américains. «

Leurs remarques interviennent après que le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, et le représentant. Mike Sherrill a appelé Menendez à démissionner vendredi.

Le sénateur John Fetterman, démocrate de Pennsylvanie, a également appelé Menendez à démissionner ce week-end. « Il a droit à la présomption d’innocence dans notre système, mais il n’a pas le droit de continuer à exercer une influence sur la politique nationale, surtout compte tenu de la nature grave et spécifique des allégations. J’espère qu’il choisira une sortie honorable et se concentrera sur son procès », » Fetterman a déclaré dans un communiqué.

Menendez a rejeté vendredi les appels à sa démission, déclarant dans un communiqué : « Ceux qui croient en la justice croient en l’innocence jusqu’à preuve du contraire. J’ai l’intention de continuer à me battre pour le peuple du New Jersey avec le même succès que j’ai eu au cours des cinq dernières décennies. »

« Il s’agit du même bilan de réussite que ces mêmes dirigeants ont toujours vanté. Je n’ai pas perdu de vue la rapidité avec laquelle certains se précipitent pour juger un Latino et le pousser hors de son siège. Je ne vais nulle part », a-t-il ajouté.

Menendez et son épouse, Nadine Menendez, ont été accusés de complot en vue de commettre des pots-de-vin, de complot en vue de commettre une fraude dans le domaine des services honnêtes et de complot en vue de commettre une extorsion sous couvert de droit officiel, selon son deuxième acte d’accusation depuis qu’il est devenu sénateur. Le sénateur aurait utilisé le pouvoir de sa position officielle pour enrichir trois hommes d’affaires du New Jersey et bénéficier au gouvernement égyptien.

Menendez a déclaré qu’il avait l’intention de lutter contre les accusations. « Je n’ai pas perdu de vue la rapidité avec laquelle certains se précipitent pour juger un Latino et le pousser hors de son siège. Je ne vais nulle part », a-t-il écrit dans un communiqué après que l’acte d’accusation ait été rendu public vendredi.