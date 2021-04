Le sénateur Bernie Sanders (I-VT) se rend à un vote par appel nominal au Sénat à Washington, aux États-Unis, le 19 avril 2021. Evelyn Hockstein | Reuters

L’université gratuite pourrait bientôt devenir une réalité pour de nombreux Américains. Le sénateur Bernie Sanders, I-Vt., Et la représentante Pramila Jayapal, D-Wash., Ont présenté mercredi le plan College for All, une loi qui rendrait l’enseignement universitaire gratuit pour des millions de personnes et apporterait un soutien supplémentaire à ceux de la classe ouvrière. familles fréquentant des institutions pour minorités. « Dans le pays le plus riche de l’histoire du monde, l’enseignement supérieur devrait être un droit pour tous, pas un privilège pour quelques-uns », a déclaré Sanders dans un communiqué. « Si nous voulons avoir le genre de niveau de vie que les Américains méritent, nous devons avoir la main-d’œuvre la mieux éduquée du monde. » En savoir plus sur Invest in You:

Pour lutter contre l’analphabétisme financier, l’éducation doit commencer tôt à l’école La proposition intervient au milieu d’un débat continu sur l’annulation de la dette des prêts étudiants. Le président Joe Biden a déclaré lors de sa campagne présidentielle qu’il soutiendrait la fin de 10000 dollars de dette fédérale par emprunteur, et il a maintenant chargé son secrétaire à l’Éducation de préparer un rapport sur son autorité légale de pardonner jusqu’à 50000 dollars. « Alors que le président Biden peut et doit immédiatement annuler la dette étudiante de millions d’emprunteurs, le Congrès doit veiller à ce que les familles de travailleurs n’aient jamais à contracter ces prêts écrasants pour recevoir des études supérieures en premier lieu », a déclaré le représentant Jayapal. Les Américains doivent actuellement un total de plus de 1,7 billion de dollars de prêts étudiants, dont 93% sont financés par le gouvernement fédéral.

Les détails Le plan offrirait un enseignement sans frais de scolarité à tous les élèves des collèges communautaires et des écoles de métiers publiques. Pour les étudiants issus de familles gagnant moins de 125 000 dollars par an, les frais de scolarité seraient supprimés dans les collèges et universités publics de quatre ans, ainsi que dans les collèges et universités publics et privés historiquement noirs et dans d’autres établissements au service des minorités. Un investissement fédéral annuel de 10 milliards de dollars serait établi pour fournir un soutien continu aux étudiants de ces établissements sous-financés.