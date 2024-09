Le sénateur Bernie Sanders estime que Harris est « progressiste » et que ses changements de politique sont « pragmatiques »

Le sénateur Bernie Sanders, I-Vt., a qualifié dimanche de « pragmatique » la décision de la vice-présidente Kamala Harris de modérer ses opinions sur la fracturation hydraulique et Medicare for All, affirmant que Harris « fait ce qu’elle pense être juste pour gagner l’élection » et qu’il la considère toujours comme « progressiste ».

Sanders a néanmoins ajouté que Harris avait une voie vers la victoire en faisant campagne sur d’autres positions progressistes comme l’augmentation du salaire minimum, l’augmentation des impôts sur les riches et l’augmentation des prestations de sécurité sociale.

« Je pense que si vous faites campagne sur ces questions – augmenter les impôts des milliardaires – vous savez quoi, elle va gagner, et je pense qu’elle pourrait gagner gros », a déclaré Sanders, qui s’est présenté à la nomination présidentielle démocrate en 2016 et 2020.

Ces dernières semaines, Harris a changé de position sur certaines questions, notamment en soutenant l’interdiction de la fracturation hydraulique et les propositions d’un système d’assurance maladie pour tous.

Dans une interview Dans une interview accordée à ABC News le mois dernier, Harris a défendu ses changements de position en déclarant : « L’aspect le plus important et le plus significatif de ma perspective politique et de mes décisions est que mes valeurs n’ont pas changé. »

Sanders n’a pas été jusqu’à soutenir le vice-président depuis qu’elle a remplacé le président Joe Biden à la tête du ticket.

En juillet, peu après que Biden se soit retiré de sa campagne de réélection, Sanders a déclaré à NBC News qu’il avait hâte de « soutenir fermement » Harris, mais a ajouté cette mise en garde : « si elle veut gagner, elle va devoir accorder une grande attention au sort de la classe ouvrière américaine. »

Ces derniers jours et semaines, Harris s’est concentrée sur l’élaboration de son programme économique, ce qui l’a conduite à adoucir plusieurs des principales propositions de Biden pour le budget de l’exercice 2025.

Par exemple, Biden a proposé un taux d’imposition de 39,6 % sur les gains en capital à long terme pour les ménages gagnant 1 million de dollars ou plus. Dans le New Hampshire la semaine dernière, Harris a proposé une taxe similaire, mais à un taux de 28 %.

Interrogé directement dimanche sur le taux proposé par Harris, Sanders a déclaré : « J’irais plus haut que ça » et a ajouté que même si Biden et Harris ont remporté quelques victoires progressistes, « il reste encore beaucoup à faire ».

La semaine dernière également, Harris a soutenu un impôt minimum de 25 % sur total revenuy compris les « gains non réalisés », souvent appelés « impôt minimum des milliardaires ».

« Il n’est pas normal que ceux qui peuvent le plus se le permettre paient souvent un taux d’imposition inférieur à celui de nos enseignants, de nos infirmières et de nos pompiers. C’est pourquoi je suis favorable à un impôt minimum pour les milliardaires et à ce que les entreprises paient leur juste part », a déclaré Harris lors de la manifestation de campagne dans le New Hampshire.

Dimanche, Sanders a déclaré qu’il considérait toujours Harris comme une progressiste.

« Elle n’est pas là où je suis », a ajouté Sanders, mais a déclaré que les positions de sa campagne sur la pérennisation du crédit d’impôt pour enfant, l’élargissement des options de logement abordable et le renforcement des syndicats sont toujours « un enjeu important ».

« Ses opinions ne sont pas les miennes, mais je la considère comme progressiste », a déclaré le sénateur.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com