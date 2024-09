Le sénateur Bernie Sanders a déclaré qu’il était prêt à porter plainte pour outrage au tribunal contre le PDG de Steward

BOSTON — Le sénateur américain du Vermont, Bernie Sanders, a déclaré mercredi qu’il était prêt à porter plainte pour outrage au tribunal contre le PDG de Steward Health Care, Ralph de la Torre, s’il ne se présentait pas à une audience jeudi. malgré une assignation à comparaître.

Sanders a déclaré que de la Torre doit rendre des comptes au peuple américain sur la façon dont il a pu récolter des centaines de millions de dollars alors que Steward Health Care, qui exploitait environ 30 hôpitaux à travers le pays, a dû déposer le bilan en mai.

« C’est une situation qui ne va pas disparaître », a déclaré Sanders à l’Associated Press. « Nous allons y faire face avec détermination. »

Steward a travaillé pour vendre plus d’une demi-douzaine de ses hôpitaux du Massachusetts, mais a reçu des offres inadéquates pour deux autres hôpitaux – l’hôpital Carney à Boston et le centre médical Nashoba Valley dans la ville d’Ayer – qui ont tous deux fermé en conséquence. Un tribunal fédéral des faillites a approuvé la semaine dernière la vente des autres hôpitaux du Massachusetts appartenant à Steward.

« Il a décidé de ne pas venir parce qu’il ne veut pas expliquer au peuple américain à quel point sa cupidité est devenue horrible », a déclaré Sanders. « Parlez-moi de votre yacht. Parlez-moi de votre bateau de pêche. Je veux entendre votre justification. Dites-le à la communauté où le personnel a été licencié alors que vous gagniez 250 millions de dollars. »

Sanders a déclaré que pour déclarer De la Torre coupable d’outrage, il faudrait un vote de la commission sénatoriale de la santé, de l’éducation, du travail et des retraites, qu’il préside, ou – selon les mesures prises – un vote de l’ensemble du Sénat.

Les avocats de De la Torre ont déclaré qu’il ne témoignerait pas devant le tribunal. comité d’enquête la société hospitalière basée à Dallas parce qu’une ordonnance d’un tribunal fédéral lui interdit de discuter de quoi que ce soit pendant un effort de réorganisation et de règlement en cours.

Sanders a déclaré qu’il y avait de nombreuses questions auxquelles de la Torre pouvait encore répondre.

Les avocats de De la Torre ont également accusé la commission d’avoir cherché à transformer l’audience en « une pseudo-procédure pénale dans laquelle ils utilisent le temps, non pas pour recueillir des faits, mais pour condamner le Dr De la Torre aux yeux de l’opinion publique ».

« Il n’entre pas dans les compétences de ce comité de déterminer des prédéterminations de fautes criminelles présumées dans le cadre d’un examen des procédures de faillite de Steward, et le fait que ses membres l’aient déjà fait ressemble à une tentative voilée de contourner les droits constitutionnels du Dr de la Torre », ont déclaré les avocats dans une lettre adressée à Sanders la semaine dernière.

De la Torre n’a pas exclu de témoigner devant la commission à une date ultérieure, une suggestion que Sanders a décrite comme « une tactique dilatoire à 100 % ».

Sanders a également déclaré que le comité n’avait reçu aucune indication selon laquelle de la Torre changerait d’avis et assisterait à l’audience de jeudi, qui comprendra également le témoignage d’infirmières qui travaillaient dans deux des hôpitaux appartenant à Steward dans le Massachusetts.

« Vous avez un homme qui devient fabuleusement riche tout en ruinant les hôpitaux et en refusant aux personnes à faibles et moyens revenus les soins de santé dont elles ont désespérément besoin », a déclaré Sanders. Il a ajouté que plus d’une douzaine de patients sont morts dans les hôpitaux de Steward en raison d’un manque de personnel ou d’un manque d’équipement médical.

« Lorsqu’un hôpital ferme dans une communauté, en particulier dans une communauté à faible revenu, c’est un désastre. Où vont les gens ? Où se trouvent les urgences les plus proches ? », a ajouté M. Sanders.

Les options du comité incluent la condamnation de De la Torre pour outrage criminel, ce qui pourrait aboutir à un procès et une peine de prison ; ou pour outrage civil, ce qui entraînerait des amendes jusqu’à sa comparution. Les deux cas nécessiteraient un vote du Sénat.

De la Torre a également refusé les invitations à témoigner lors d’une audience sur le terrain à Boston plus tôt cette année présidée par le sénateur Edward Markey, un démocrate du Massachusetts et également membre du comité.