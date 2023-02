Le sénateur appelle Apple et Google à interdire TikTok dans les App Stores

Sa lettre à Tim Cook d’Apple et Sundar Pichai d’Alphabet – le dernier coup contre TikTok dans ce qui est devenu une frénésie nationale parmi les législateurs – montre que les démocrates se joignent avec impatience à une campagne largement menée par les républicains jusqu’à récemment. L’appel de M. Bennet rappelle les efforts de l’administration Trump pour interdire TikTok et WeChat, une autre application appartenant à des Chinois, des magasins d’applications américains en septembre 2020, une décision qui a rencontré une résistance juridique et a finalement échoué.

Les législateurs et les régulateurs ont de plus en plus critiqué TikTok alors qu’il attend que l’administration Biden réponde au plan de l’entreprise, soumis en août, détaillant comment il empêchera le gouvernement chinois d’avoir accès aux données sur les utilisateurs américains, et comment il offrira au gouvernement américain supervision de la plateforme.

Plus de deux douzaines d’États, dont plusieurs dirigés par des gouverneurs démocrates, ont interdit TikTok d’une manière ou d’une autre au cours des deux derniers mois. Un projet de loi bipartite présenté au Congrès en décembre interdirait l’application à tous aux États-Unis. Certains campus universitaires et villes ont également adopté des interdictions.

Les législateurs ont exprimé leur inquiétude concernant une loi chinoise sur les médias qui permet au gouvernement d’exiger secrètement des données des entreprises et des citoyens chinois et du système de recommandation de contenu de TikTok.