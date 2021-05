Le sénateur Ted Cruz (R-Texas) a repoussé les libéraux qui l’ont surnommé «KremlinCruz» en se joignant au dénigrement de la Russie et en qualifiant Vladimir Poutine de «dictateur de gauche».

Cruz s’est retrouvé à la mode sur les réseaux sociaux à la suite des remarques qu’il a faites à propos d’une vidéo écrasant le recrutement militaire aux États-Unis et en Russie.

« Peut-être qu’une armée émasculée et réveillée n’est pas la meilleure idée, » Cruz a tweeté.

Alors que l’annonce de recrutement militaire russe, qui remonte à 2014, se concentrait sur les soldats poussant leurs limites, la vidéo américaine est une publicité animée avec une jeune fille disant qu’elle est défendue. « égalité » dès son plus jeune âge et la montre marchant dans des manifestations avec des signes avec des déclarations telles que, «Respecter tout le monde» et « s’aimer l’un l’autre. »

Alors que les nouvelles annonces de recrutement « réveillées » du Pentagone ont reçu beaucoup de répulsion, Cruz a été accusé de se répandre «Propagande russe» avec son tweet et a même été surnommé «KremlinCruz» par le tristement célèbre présentateur de MSNBC, Brian Williams, un surnom qui est devenu un hashtag tendance pour les critiques de Cruz.

Après avoir repoussé Williams, Cruz a décidé de se lancer dans la boue russe et a accusé ses détracteurs d’être des apologistes russes.

«Le colonel Vladimir Poutine du KGB est – et a toujours été – un communiste», Cruz a tweeté samedi. «La plupart des dictateurs de gauche brutaux le sont.»

Alors que le compte Twitter de Cruz est devenu de plus en plus un exercice de pêche à la traîne en l’absence de Donald Trump sur la plate-forme, sa dernière fouille de fruits à portée de main est une déception, même selon ces normes.

Comme Cruz l’a souligné dans des tweets séparés, le surnom de « KremlinCruz » n’avait pas de sens, principalement parce que le sénateur ne comparait pas favorablement la Russie aux États-Unis, mais utilisait plutôt l’annonce de recrutement pour contraster avec un mouvement vers l’état de veille dans les forces de défense américaines.

Les libéraux comme Williams ont rapidement fait de la promotion «Propagande russe» parce que c’est le jeu de prédilection des médias depuis des années maintenant, le problème, ce sont les histoires d’horreur russes modernes de politiciens et d’experts qui se révèlent être de la fumée et des miroirs.

Vous vous souvenez de l’histoire explosive du New York Times sur le gouvernement russe offrant des primes en Afghanistan contre des soldats américains? Bien que promue par plusieurs législateurs, l’histoire a été pratiquement réfutée à ce stade.

Ensuite, il y a eu Russiagate, bien sûr, une enquête sur une prétendue collusion qui a coûté des millions aux contribuables et s’est terminée par un haussement d’épaules.





Des surnoms comme « KremlinCruz » sont attendus de gens comme Williams parce que c’est la stratégie des médias et des politiciens libéraux dans un monde post-Trump: prétendez que c’est la peur rouge une fois de plus et attachez vos ennemis politiques à la Russie, en espérant de vagues notions de certains L’empire communiste maléfique vient à l’esprit des électeurs mal informés et ils ont peur de voter à votre façon.

Cruz utilise des termes comme « aile gauche » et « communiste » ne fait vraiment partie d’aucun argument intellectuel, mais plutôt partisan, de forme et de taille très similaires à celles que ses détracteurs avancent. Parce que des termes comme « aile gauche » sont si subjectifs pour la personne moyenne, Cruz les emploie pour rallier sa base et faire essentiellement le même argument que Williams et d’autres font à son sujet en les accusant d’être des apologistes russes.

Demandez à l’Américain moyen à quels problèmes il souhaite voir ses représentants élus s’attaquer, et la Russie tombera probablement assez bas sur la liste – des sondages récents montrent que même la politique étrangère en général est en retard sur de nombreux autres problèmes. Le nom a été transformé en une arme politique basée sur rien, sauf sur la nécessité de disqualifier l’opinion d’un autre sans en faire la vôtre.

Si d’autres républicains suivent l’exemple de Cruz et se lancent dans une compétition pour savoir qui peut crier « Russie » le plus bruyant entre eux et les démocrates, alors il n’y a peut-être vraiment aucun avenir pour l’un ou l’autre des principaux partis politiques.

