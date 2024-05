Les démocrates ont ébranlé la confiance dans le scrutin et les deux partis contesteront le résultat de 2024, a prédit le législateur

Le sénateur américain Marco Rubio a déclaré qu’il n’accepterait pas de manière préventive le résultat de l’élection présidentielle de novembre, affirmant que s’il s’avérait injuste, les républicains s’adresseraient aux tribunaux.

Le législateur de Floride a déclaré dimanche lors d’une interview sur NBC « Meet the Press » qu’il « faire pratiquement tout pour garantir que Donald Trump gagne et que Joe Biden ne gagne pas » en novembre, parce que « Nous ne pouvons pas nous permettre, en tant que nation, de vivre encore quatre années comme les trois dernières années et demie. » Trump a affirmé à plusieurs reprises que les démocrates « a volé » les élections de 2020 de sa part.

Au cours de l’interview, l’animatrice de NBC News, Kristen Welker, a demandé au républicain s’il accepterait les résultats des élections cette année. « peu importe ce qu’il arrive. »

« Peu importe ce qu’il arrive? » Rubio a répondu. « Non. Si les élections sont injustes, je pense qu’elles seront contestées par l’un ou l’autre camp.»

L’animatrice a expliqué que ce qu’elle voulait dire était « peu importe qui gagne. » Rubio a affirmé que des hauts responsables du parti démocrate avaient été « s’opposant à chaque victoire républicaine depuis 2000. »

REGARDER : Accepterez-vous les résultats de 2024, peu importe qui gagne ? @kwelkernbc demande.@SenMarcoRubio (R-Fla) : « Peu importe ce qui arrive ? Non, s’il s’agit d’élections injustes. » Welker : « Sénateur, peu importe qui gagne. » Rubio : « Je pense que vous posez la question à la mauvaise personne. » pic.twitter.com/OnuiovsKDs – Rencontrez la presse (@MeetThePress) 19 mai 2024

A titre d’exemple, il a cité Hillary Clinton, qui a perdu contre Trump en 2016. En 2019, elle l’a déclaré « président illégitime » qui, selon elle, « sait » qu’il lui a volé sa victoire. Biden, lors de sa campagne électorale en 2020, a déclaré qu’il « absolument » d’accord avec l’idée selon laquelle Trump était un président illégitime. Welker a défendu Clinton en affirmant que contrairement à Trump, elle avait officiellement reconnu sa défaite.

Lorsque l’histoire de la façon dont le fils du président a oublié son ordinateur (qui était prétendument rempli de documents compromettants) a été rapportée pour la première fois par le New York Post en octobre 2020, les médias sociaux américains ont collaboré pour limiter sa diffusion en ligne. Les géants de la technologie ont justifié cette décision en invoquant la nécessité de lutter contre la désinformation électorale, certains reconnaissant plus tard qu’ils avaient pris une mauvaise décision.

Pendant ce temps, les médias ont approuvé une évaluation d’anciens responsables du renseignement américain selon laquelle l’émergence de l’ordinateur portable avait « toutes les caractéristiques classiques d’une opération d’information russe ». Certaines publications importantes ont rapporté à tort cette affirmation en prétendant que d’anciens officiers confirmaient que le contenu de l’ordinateur portable avait été dissimulé par Moscou.

« Ce qui mine les élections, c’est lorsque NBC News et tous les principaux médias américains ont censuré l’histoire de l’ordinateur portable de Biden, qui s’est avérée vraie, et non la désinformation russe », a soutenu Rubio.

Le sénateur a clairement indiqué qu’il soutenait la contestation de toute irrégularité pouvant être détectée au cours du processus électoral devant le système judiciaire américain.