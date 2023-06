Le sénateur américain Richard Blumenthal ouvre une enquête sur la fusion du PGA Tour avec le Fonds d’investissement public saoudien | Nouvelles du golf

Le sénateur américain Richard Blumenthal a demandé au PGA Tour et au PIF des communications et des documents liés à leur projet de fusion

Le sénateur américain Richard Blumenthal a demandé au PGA Tour et au Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite des communications et des documents liés à leur projet de fusion.

Blumenthal, un démocrate qui préside le sous-comité permanent des enquêtes (PSI) du Sénat, a demandé des détails sur la manière dont PGA Tour est parvenu à son accord avec PIF et sur la manière dont toute entité nouvellement formée sera structurée et exploitée, y compris comment le PGA Tour entend préserver son impôt – statut exonéré.

Le PGA Tour, le DP World Tour et le PIF, qui financent le circuit rival LIV Golf, qui avait été impliqué dans une lutte acharnée qui a divisé le sport, ont annoncé la semaine dernière un accord pour fusionner et former une entité commerciale unifiée.

« L’accord de PGA Tours avec (Saudi Arabian Public Investment Fund) concernant LIV Golf soulève des inquiétudes quant au rôle du gouvernement saoudien dans l’influence de cet effort et les risques posés par une entité gouvernementale étrangère prenant le contrôle d’une institution américaine chérie », a écrit Blumenthal.

La semaine dernière, PIF a stupéfié le monde du golf en acceptant de fusionner le PGA Tour et le DP World Tour avec les intérêts du golf saoudien, tout en abandonnant toutes les poursuites entre les parties.

Le gouverneur du fonds souverain d’Arabie saoudite rejoindra le conseil d’administration du PGA Tour et dirigera une nouvelle entreprise commerciale en tant que président. Le PGA Tour lui-même restera une entité exonérée d’impôt.

C’était une décision qui devrait faire l’objet d’un examen minutieux de la part des régulateurs et des législateurs fédéraux, et le lancement d’une enquête du Sénat est l’un des premiers dominos à tomber.

L’accord annoncé la semaine dernière visait à combiner les activités liées au golf du Fonds d’investissement public saoudien – qui comprend LIV Golf – avec celles du PGA Tour et du DP World Tour. Ce serait une nouvelle société à but lucratif qui n’a pas encore été nommée.

Parmi les incertitudes, il y a la façon dont LIV Golf va de l’avant après 2023. Le gouverneur de PIF, Yasir Al-Rumayyan, doit être président de la nouvelle entreprise, avec le commissaire de la PGA Tour Jay Monahan en tant que PDG et deux membres du conseil d’administration de la PGA Tour les rejoignant au sein d’un comité exécutif.

Dans ses lettres à Monahan et au PDG de LIV Golf, Greg Norman, Blumenthal a écrit sur le scepticisme des critiques à l’égard de l’intention des Saoudiens « d’utiliser les investissements dans le sport pour faire avancer les objectifs stratégiques du gouvernement saoudien ».

« Les critiques ont présenté ces investissements saoudiens dans le sport comme un moyen de « sportswashing » – une tentative d’adoucir l’image du pays dans le monde – étant donné le bilan profondément troublant de l’Arabie saoudite en matière de droits de l’homme dans le pays et à l’étranger », indique la lettre.

Blumenthal a demandé un ensemble complet de documents – essentiellement toutes les communications entre LIV et la tournée commençant en octobre 2021 jusqu’à aujourd’hui.

L’accord pourrait également être examiné par le Comité sur les investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS), un comité dirigé par le Trésor qui évalue les fusions pour déterminer si elles nuisent à la sécurité nationale.

La secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a déclaré la semaine dernière qu’il n’était pas immédiatement évident que la fusion de PGA avec LIV était une question de sécurité nationale.

La semaine dernière, le sénateur Ron Wyden, président de la commission des finances du Sénat, a déclaré que les responsables américains devraient déterminer si l’accord donnerait aux Saoudiens « un contrôle ou un accès inapproprié à l’immobilier américain ».