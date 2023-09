Le sénateur américain Menendez déclare qu’il sera disculpé de l’accusation de corruption | Actualités sur la corruption

Le sénateur américain Bob Menendez s’est dit confiant d’être disculpé après que les procureurs l’ont inculpé pour des accusations selon lesquelles le plus haut démocrate aurait utilisé son influence au profit du gouvernement égyptien en échange de pots-de-vin.

S’adressant aux journalistes lundi, Menendez a reconnu que « ce sera le plus grand combat à ce jour », mais a déclaré qu’il prévoyait de conserver son siège au Congrès américain.

« Je crois fermement que lorsque tous les faits seront présentés, non seulement je serai disculpé, mais je serai toujours le sénateur le plus ancien du New Jersey », a déclaré Menendez, qui a temporairement démissionné de ses fonctions de président de la commission sénatoriale des relations étrangères après l’acte d’accusation. descellé vendredi.

Les procureurs ont accusé Menendez et son épouse, Nadine, d’avoir accepté des centaines de milliers de dollars de pots-de-vin, notamment « de l’argent liquide, de l’or, des paiements pour un prêt hypothécaire, une compensation pour un travail peu ou pas présenté, un véhicule de luxe et d’autres choses de valeur ».

Ces pots-de-vin ont été fournis par l’intermédiaire de trois hommes d’affaires, dont l’un qui a organisé des réunions avec Menendez et des responsables égyptiens en 2018, indique l’acte d’accusation.

Au cours des réunions, les responsables ont interrogé Menendez sur le statut de l’aide militaire américaine à l’Égypte, dont une partie avait été refusée par l’administration du président Joe Biden pour des raisons de droits de l’homme et de démocratie, ont indiqué les procureurs.

Les procureurs ont en outre accusé Menendez d’avoir partagé des informations sensibles et non publiques avec les responsables égyptiens par l’intermédiaire de ses contacts.

Le sénateur et son épouse ont été accusés de complot en vue de commettre des pots-de-vin, de complot en vue de commettre une fraude en matière de services honnêtes et de complot en vue de commettre une extorsion sous couvert de droit officiel.

Il clame son innocence et se dit victime d’une « campagne de diffamation ».

Lundi, Menendez a également cherché à défendre son bilan sur l’Egypte.

« Tout au long de mes 30 années à la Chambre des représentants et au Sénat, j’ai toujours œuvré pour que les pays, dont l’Égypte, répondent de leurs violations des droits de l’homme, de la répression de leurs citoyens, de la société civile, et bien plus encore », a-t-il déclaré aux journalistes.

Mais l’homme de 69 ans fait face à des pressions croissantes de la part de groupes d’éthique et de membres de son propre parti démocrate pour qu’il démissionne.

Dimanche, la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, une collègue démocrate, a déclaré à CBS que les allégations contenues dans l’acte d’accusation étaient « extrêmement graves ».

Le démocrate Andy Kim a également annoncé son intention de se présenter contre Menendez pour son siège au Sénat à la fin de son mandat en 2024.

« [New Jersey] mérite mieux », a écrit Kim sur les réseaux sociaux. « Nous ne pouvons pas mettre le Sénat en danger ni compromettre notre intégrité. »

Après les appels à la démission, le sénateur Menendez a déclaré : « Je ne vais nulle part ». En conséquence, je me sens obligé de me présenter contre lui. Ce n’est pas quelque chose à quoi je m’attendais, mais NJ mérite mieux. Nous ne pouvons pas mettre le Sénat en danger ni compromettre notre intégrité. Rejoignez moi, s’il vous plait:https://t.co/QFIaMsgJc9 – Andy Kim (@AndyKimNJ) 23 septembre 2023

Menendez avait déjà été inculpé dans une autre affaire fédérale de corruption liée à des accusations selon lesquelles il aurait accepté des vols privés, des contributions à la campagne et d’autres pots-de-vin d’un riche mécène en échange de faveurs officielles.

Un procès en 2017 s’est soldé par une impasse devant le jury et Menendez a également affirmé son innocence dans cette affaire.

Pots-de-vin pour influence

Les trois hommes d’affaires cités dans l’acte d’accusation de la semaine dernière – Wael Hana, José Uribe et Fred Daibes – font également face à des accusations aux côtés de Menendez et de son épouse.

Les procureurs ont déclaré que Hana avait organisé les réunions entre Menendez et les responsables égyptiens, l’homme d’affaires ayant envoyé un SMS à un responsable après une réunion avec Menendez en mai 2018 pour lui dire que « l’interdiction sur les armes légères et les munitions en Égypte avait été levée ».

Menendez est également accusé d’avoir rédigé une lettre adressée aux sénateurs américains, qui proviendrait d’un responsable égyptien, appelant à la levée du gel de 300 millions de dollars d’aide américaine à l’Égypte.

À l’époque, le Caire – allié de longue date de Washington au Moyen-Orient – ​​était l’un des plus grands bénéficiaires étrangers de l’aide militaire américaine, recevant environ 1,3 milliard de dollars par an.

Cependant, le Département d’État américain a retenu 195 millions de dollars en 2017 et annulé 65,7 millions de dollars supplémentaires jusqu’à ce que le pays puisse démontrer des améliorations dans son bilan en matière de droits.

Menendez est également accusé d’avoir utilisé son influence gouvernementale pour aider Hana à maintenir un monopole sur les importations de viande halal en provenance d’Égypte.

Les procureurs ont déclaré que le sénateur américain avait également tenté de faire dérailler des enquêtes indépendantes sur Uribe et Daibes, les deux autres hommes d’affaires inculpés dans le cadre de cette affaire présumée.

Les procureurs demandent la confiscation des biens appartenant à Menendez et à son épouse, notamment une maison du New Jersey, une Mercedes-Benz 2019 et environ 566 000 $ en espèces, des lingots d’or et des fonds provenant d’un compte bancaire.

Les autorités ont découvert 100 000 dollars en lingots d’or et 480 000 dollars en espèces cachées lors d’une perquisition au domicile du couple en juin de l’année dernière, selon les procureurs.

Lundi, Menendez a déclaré que l’argent trouvé chez lui avait été retiré de son compte d’épargne personnel.

« Depuis 30 ans, j’ai retiré des milliers de dollars en espèces de mon compte d’épargne personnel, que j’ai conservé en cas d’urgence et en raison de l’histoire de ma famille menacée de confiscation à Cuba », a-t-il déclaré.

« Cela peut sembler démodé, mais il s’agissait d’argent tiré de mon compte d’épargne personnel sur la base des revenus que j’ai légalement perçus au cours de ces 30 années. »

À la suite de l’inculpation de la semaine dernière, Democracy for the Arab World Now (DAWN), un groupe de défense, a appelé l’administration Biden à suspendre immédiatement toute aide militaire à l’Égypte en attendant les poursuites.

« L’acte d’accusation choquant de [Menendez] révéler la corruption de l’Égypte pour obtenir une aide militaire devrait entraîner un gel complet de toute aide à l’Égypte jusqu’à ce que chaque communication que l’Égypte a eue avec des responsables américains fasse l’objet d’une enquête approfondie et indépendante », a déclaré Sarah Leah Whitson, directrice exécutive du groupe.

« Le pire résultat possible serait que le sénateur Menendez aille en prison pour avoir accepté des pots-de-vin de l’Égypte, mais que la Maison Blanche continue de récompenser les fonctionnaires égyptiens corrompus avec des milliards de dollars provenant de l’argent des contribuables. »