Le sénateur américain Menendez accusé de corruption

L’éminent sénateur démocrate Robert Menendez a été inculpé dans une affaire fédérale pour ses relations présumées de corruption avec trois hommes d’affaires. L’acte d’accusation, dévoilé vendredi devant le tribunal fédéral de Manhattan, nomme également son épouse, Nadine, ainsi que trois autres suspects, prétendument impliqués dans le stratagème.

Selon le document, le législateur et son épouse, au moins entre 2018 et 2022, ont reçu « des centaines de milliers de dollars de pots-de-vin en échange de l’utilisation du pouvoir et de l’influence de Menendez en tant que sénateur » pour servir les intérêts des trois hommes d’affaires, ainsi que d’un acteur étatique étranger, à savoir l’Égypte.

