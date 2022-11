Le sénateur américain Lindsey Graham interrogé dans le cadre d’une enquête électorale en Géorgie

ATLANTA (AP) – Le sénateur américain Lindsey Graham a témoigné mardi devant un grand jury spécial qui enquête sur la question de savoir si le président Donald Trump et d’autres se sont illégalement mêlés aux élections de 2020 en Géorgie.

La comparution du républicain de Caroline du Sud devant le panel est intervenue après une longue bataille juridique qui s’est poursuivie jusqu’à la Cour suprême des États-Unis alors que Graham tentait d’éviter de témoigner. Il avait fait valoir que sa position de sénateur le protégeait des interrogatoires. Les tribunaux ont rejeté son affirmation mais ont décidé que les procureurs et les grands jurés ne pouvaient pas l’interroger sur une activité législative protégée.

Le bureau de Graham a déclaré dans un communiqué qu’il avait passé un peu plus de deux heures avec le grand jury spécial et “répondu à toutes les questions”.

“Le sénateur a le sentiment d’avoir été traité avec respect, professionnalisme et courtoisie”, indique le communiqué.

Le procureur du comté de Fulton, Fani Willis, a lancé l’enquête au début de l’année dernière. Il est considéré comme l’une des menaces juridiques potentielles les plus importantes pour l’ancien président, qui a annoncé la semaine dernière une troisième course à la Maison Blanche. Graham est l’un des nombreux alliés de haut niveau de Trump dont le témoignage a été recherché.

Lorsque Willis a déposé des documents en juillet pour demander le témoignage de Graham, elle a écrit qu’elle voulait lui poser des questions sur un appel téléphonique qu’il avait passé au secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensperger, peu après les élections.

Raffensperger a déclaré que Graham avait demandé s’il pouvait rejeter certains bulletins de vote par correspondance, ce que le secrétaire d’État a déclaré avoir interprété comme une suggestion de rejeter les votes légalement exprimés. Graham a qualifié cette idée de “ridicule”.

Willis a déclaré en août qu’elle espérait pouvoir renvoyer le grand jury spécial chez lui d’ici la fin de l’année. Mais ce calendrier pourrait être compliqué par le fait que certains des témoignages qu’elle recherche sont liés à des appels.

Pour les témoins qui vivent en dehors de la Géorgie, Willis doit s’appuyer sur un processus qui consiste à faire appel à un juge dans l’État où vit un témoin potentiel pour ordonner à cette personne de se rendre à Atlanta pour témoigner.

Michael Flynn, un lieutenant général à la retraite qui a brièvement servi comme conseiller à la sécurité nationale sous Trump, avait reçu l’ordre de témoigner mardi, mais un juge de Floride a émis une suspension provisoire de cette ordonnance après que Flynn a fait appel. L’ancien président de la Chambre des États-Unis, Newt Gingrich, avait reçu l’ordre d’un juge de Virginie de témoigner le 29 novembre, mais cela a été suspendu en attendant l’appel. Et un appel de l’ordre de l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, de comparaître le 30 novembre est en instance devant la Cour suprême de Caroline du Sud.

L’ancienne assistante de Meadows Cassidy Hutchinson, qui a déjà témoigné devant le comité de la Chambre des États-Unis enquêtant sur l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole des États-Unis, a répondu aux questions du grand jury spécial la semaine dernière.

Les procédures spéciales du grand jury sont secrètes, mais certains documents judiciaires publics connexes ont mis en lumière la portée de l’enquête.

Dès le début, Willis a déclaré qu’elle était intéressée par un appel téléphonique du 2 janvier 2021 entre Trump et Raffensperger. Le président républicain a exhorté le plus haut responsable des élections de l’État à “trouver” les votes nécessaires pour inverser sa courte défaite dans l’État face au démocrate Joe Biden.

Il est également devenu clair qu’elle s’intéresse à plusieurs autres domaines, notamment : la présentation d’une fausse liste d’électeurs républicains de Géorgie qui ont faussement déclaré que Trump avait remporté l’État ; de fausses déclarations sur l’élection faites par l’ancien maire de New York et avocat de Trump Rudy Giuliani et d’autres aux législateurs de l’État ; les efforts pour faire pression sur un agent électoral du comté de Fulton pour qu’il admette des actes répréhensibles ; les violations du matériel électoral dans le comté rural de Coffee ; le départ brutal du procureur américain à Atlanta en janvier 2021.

Willis a informé Giuliani, qui a témoigné devant le grand jury spécial en août, et les faux électeurs géorgiens qu’ils pourraient faire face à des accusations criminelles dans le cadre de l’enquête.

Les grands jurys spéciaux en Géorgie sont généralement utilisés pour enquêter sur des affaires complexes avec de nombreux témoins. Ils peuvent exiger des preuves et des citations à comparaître de témoins, mais ils ne peuvent pas émettre d’actes d’accusation. Une fois son enquête terminée, un grand jury spécial peut recommander une action, mais il appartient au procureur de district de décider s’il doit ensuite demander une mise en accusation auprès d’un grand jury ordinaire.

Kate Brumback, L’Associated Press