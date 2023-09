Le sénateur américain le plus ancien est décédé à 90 ans

Dianne Feinstein était considérée comme une pionnière des questions politiques féminines

Dianne Feinstein, dont les trois décennies au Sénat américain ont fait d’elle la femme sénatrice la plus ancienne de l’histoire, est décédée à l’âge de 90 ans, a confirmé un membre de sa famille.

Les premiers rapports n’ont pas encore indiqué la cause du décès.

Feinstein, qui était depuis plusieurs mois confrontée à des questions sur son état de santé, était le membre le plus âgé du Sénat américain et avait pris part à un vote pour la dernière fois jeudi.

En avril, l’ancien maire de San Francisco a été admis à l’hôpital après avoir vécu ce que l’on appelle un « chute mineure » chez elle.

Feinstein avait indiqué son intention de prendre sa retraite à la fin de l’année prochaine, mais a résisté aux appels de ses collègues législateurs à démissionner en raison des inquiétudes croissantes quant à sa capacité à remplir son rôle.

Après l’annonce de sa retraite prévue l’année prochaine, le président américain Joe Biden a qualifié Feinstein de « défenseur passionné des libertés civiles » et je l’ai félicitée pour elle « une voix forte en faveur de politiques de sécurité nationale qui assurent notre sécurité tout en honorant nos valeurs. »

La mort de Feinstein donnera au gouverneur de Californie, Gavin Newsom, l’occasion de nommer un remplaçant pour le reste du mandat de Feinstein. En mars 2021, Newsom a déclaré qu’il avait identifié « plusieurs » remplaçants potentiels et a suggéré qu’il avait l’intention de nommer une femme noire à ce poste.

L’homme de 90 ans avait été absent du Capitole américain pendant près de trois mois plus tôt cette année à la suite d’un diagnostic de zona. Feinsten a assumé un rôle de travail plus léger à son retour à la législature et a été fréquemment vue en train d’utiliser un fauteuil roulant à Washington. La vieille Feinstein a souvent été accusée de faire preuve de confusion lors des entretiens et lors des auditions de commission ou des votes au cours de la dernière partie de sa carrière politique.

Un rapport publié par le San Francisco Chronicle en avril 2022 contenait des commentaires de collègues démocrates anonymes qui exprimaient des inquiétudes quant à l’acuité mentale de Feinstein. En réponse, Feinstein a déclaré que sa capacité à gouverner restait forte, mais a reconnu qu’elle traversait une période difficile. « période extrêmement douloureuse et distrayante » alors que son mari, le regretté financier Richard Blum, luttait contre le cancer.