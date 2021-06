Le sénateur Alex Kasser démissionne au milieu d’une dispute de divorce avec l’exécutif de Morgan Stanley

Kasser a fait sensation en 2018 lorsqu’elle est devenue la première démocrate en près de 90 ans à remporter le siège du 36e district au Sénat, qui comprend Greenwich et des parties de Stamford et de New Canaan.

« En raison du temps et de l’énergie énormes que cela consomme, je ne peux plus servir mes électeurs au maximum de mes capacités. »

« Depuis près de trois ans, j’essaie de divorcer de Seth Bergstein. Comme tous les survivants de violence conjugale le savent, s’émanciper est un combat épique qui prend des années, nécessite un courage sans faille et toutes nos ressources – mentales, physiques et financières », elle a écrit.

La démission surprise de Kasser est intervenue un mois après que CNBC a révélé qu’elle avait ajouté à son équipe de contentieux l’avocat new-yorkais Robert Cohen, qui représente Melinda Gates dans sa scission d’un milliard de dollars avec le fondateur de Microsoft, Bill Gates. Cohen a également représenté auparavant Ivana Trump et Marla Maples, les première et deuxième épouses de l’ex-président Donald Trump.

Kasser, qui a déclaré à CNBC qu’elle n’avait plus de contact avec ses trois enfants avec Bergstein, a également écrit: « De plus, je ne peux plus vivre ou travailler à Greenwich car il est chargé de souvenirs des 20 ans que j’ai passés à élever mes enfants ici. «

Cette décision étonnante intervient deux ans après que Kasser a rendu publique sa relation amoureuse avec une femme qui avait déjà mené sa première campagne au Sénat, puis a brièvement travaillé dans son bureau législatif. Kasser a déclaré à son mari il y a plus de dix ans qu’elle était lesbienne, selon un éditorial qu’elle a écrit dans le journal The Stamford Advocate l’automne dernier.

Dans une interview avec CNBC, Kasser a déclaré que son affaire de divorce « est devenue une caractéristique tellement dominante dans ma vie que je ne peux pas faire mon travail. Cela m’empêche de faire mon travail ».

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle était entrée dans les détails dans sa déclaration sur la raison de son départ, Kasser a déclaré: « Tout d’abord, j’ai le devoir envers mes électeurs et le public d’expliquer ma démission. »

« Et je me bats non seulement pour moi, mais pour tout le monde dans cette situation, et pour utiliser ma voix et tout ce que je peux apporter. »

« Je suis vraiment triste. Je suis vraiment déçue » de devoir démissionner, a-t-elle déclaré.

Mais, a ajouté Kasser, « Ce n’est pas seulement moi. Il y a littéralement des milliers de femmes dans des situations similaires. Ce n’est pas un cas unique. »

Kasser a refusé de donner des exemples spécifiques de la conduite de Bergstein envers elle, citant les conseils de ses avocats.

Ceux-ci incluent maintenant Lanny Davis, l’avocat de Washington qui était le conseiller spécial du président Bill Clinton de l’époque.

Dans son éditorial d’octobre dernier, Kasser a écrit : « Il y a dix ans, j’ai dit à mon mari que j’étais gay et j’ai demandé le divorce. Elle a écrit que Bergstein n’avait pas accepté la nouvelle, mais qu’il avait plutôt « dit que si je divorçais, il prendrait la garde complète de nos enfants et utiliserait ma sexualité contre moi au tribunal ».

« Ses paroles m’ont paralysé, ce qui est exactement le pouvoir du contrôle coercitif », a écrit Kasser. « Nous ne « choisissons » pas de rester. Nous pensons que nous n’avons pas le choix. Je suis resté huit ans de plus. »

Dans son annonce de démission, Kasser a déclaré qu’elle était « particulièrement fière » d’avoir présenté et remporté l’adoption de la « loi de Jennifer », qui a élargi la définition juridique du Connecticut de la violence domestique pour inclure le contrôle coercitif par un partenaire.

Le contrôle coercitif est défini comme un partenaire faisant des choses qui incluent la rétention d’argent ou se livrant à un comportement menaçant pour empêcher l’autre partenaire de quitter la relation.

La loi de Jennifer porte le nom de l’un des électeurs de Kasser, Jennifer Dulos, une mère de cinq enfants qui aurait été tuée par son ex-mari, le promoteur immobilier Fotis Dulos.

Jennifer Dulos, dont le corps n’avait jamais été retrouvé, était au milieu d’un divorce prolongé et d’une bataille pour la garde des enfants lorsqu’elle a disparu en mai 2019. Fotis Dulos est décédée par suicide en janvier 2020 alors qu’elle faisait face à des accusations de meurtre et d’enlèvement dans sa mort.

La déclaration de Kasser a déclaré que la loi de Jennifer aiderait les personnes « piégées dans une situation de violence, comme je l’étais ».

Dans son interview, Kasser a déclaré que les cas de contrôle coercitif peuvent impliquer « des pressions financières, des pressions pour céder leur contrôle financier à leur partenaire, ou ils sont coupés de leur propre argent ».

« Ils sont menacés de faire du mal à eux-mêmes ou à leurs enfants ou à quelqu’un qu’ils aiment », a-t-elle déclaré. « Et d’empoisonner les enfants contre l’autre parent. »

Kasser a déclaré que dans son propre cas, elle n’avait pas eu de contact avec ses enfants depuis un certain temps.

« Non, ils ont été effacés de ma vie », a-t-elle déclaré, sans fournir de détails sur la façon dont cela s’est produit. Kasser a deux fils, âgés de 23 et 20 ans, et une fille de 17 ans avec Bergstein.

Kasser a également déclaré que le contrôle coercitif peut impliquer un « harcèlement judiciaire » dans les affaires de divorce, comme « déposer des requêtes avec de fausses allégations et des insinuations pour détruire la réputation d’une personne, répandre des mensonges à son sujet, l’intimider et la forcer à dépenser de l’argent pour des avocats ».

« Pour que quelqu’un se rende et les brise », a déclaré Kasser.

Son propre divorce a duré plus de 2 ans et demi et a impliqué plus de 270 dépôts légaux.

« Les agresseurs ne s’en prennent pas seulement à leurs victimes », a déclaré Kasser. « Ils s’en prennent à tous ceux dont leur victime se soucie. »

Elle a déclaré que Bergstein avait assigné son partenaire Samponaro à comparaître et « il l’avait déposée » dans le divorce, la forçant à engager un avocat.

Kasser dit qu’elle et Samponaro – une vendeuse immobilière qui a été sa directrice de campagne en 2018 et plus tard brièvement comme assistante dans son bureau du Sénat – ne sont devenues amoureuses qu’après avoir poursuivi Bergstein pour divorcer fin 2018 et après que Samponaro a quitté son travail dans le bureau de Kasser .

« Je veux être très clair, nous n’avons pas eu de liaison, et pour être très clair, Nichola n’a rien à voir avec la rupture de mon mariage », a déclaré Kasser.

En 2019, CNBC a révélé que les documents déposés au tribunal dans le cadre du divorce comprenaient un e-mail dans lequel Bergstein proposait d’engager 222 000 $ « sur les revenus de Morgan Stanley pour les 2 prochaines années » pour payer son budget personnel et professionnel. L’offre est venue avant que Kasser ne se sépare de lui.

Une partie de cet argent, a écrit Bergstein, pourrait être utilisée pour payer le salaire de Samponaro et celui d’un autre assistant législatif.

Bergstein a suggéré de canaliser l’argent via une entreprise privée qui appartenait à un moment donné à la mère de Kasser, ou via une société à responsabilité limitée, et a déclaré qu’il devrait y avoir des restrictions quant à l’utilisation de l’argent.

L’avocat matrimonial de Bergstein, Janet Battey, a déclaré à CNBC à l’époque que le dossier judiciaire de l’avocat de Kasser citait des citations « hors contexte » de l’e-mail et a déclaré que son désir d’éviter de créer un conflit avec les règles de conformité de Morgan Stanley l’avait conduit à définir des restrictions pour le l’utilisation de son argent par sa femme pour la soutenir en tant que sénateur.

Bergstein n’a jamais payé l’argent, ce qui est devenu un problème dans l’affaire du divorce du couple.

Kasser a déclaré que son divorce avait eu un effet sur son travail de sénatrice en favorisant l’adoption de la loi de Jennifer.

« Mes motivations ont été contestées et ma situation personnelle est toujours remise en question », a déclaré Kasser.

« Quand j’ai adopté la loi de Jennifer, quelqu’un à la législature m’a accusé de [writing the law to make] c’est efficace immédiatement pour aider mon propre cas, » a-t-elle noté.

Kasser s’est étouffée lorsqu’on lui a demandé ce qui lui manquerait en tant que sénateur.

« Tout va me manquer », a-t-elle déclaré. « Mes collègues vont me manquer. L’incroyable camaraderie et les conversations que nous avons eues vont me manquer…[about] comment apporter nos expériences personnelles et notre expertise à un éventail infini de problèmes que nous voulions aborder. »

« C’est vraiment une expérience qui change la vie, et j’en ai apprécié chaque minute », a déclaré Kasser, ajoutant qu’être sénatrice lui procurait « la joie la plus professionnelle que j’aie jamais vécue ».

Kasser, diplômée de la faculté de droit de l’Université de Chicago qui travaillait auparavant comme avocate pour le cabinet de chaussures blanches Skadden Arps, a déclaré qu’elle n’avait aucune idée de ce qu’elle ferait professionnellement après avoir quitté le Sénat.

« Je dois consacrer tout mon temps et mon attention à ce divorce », a-t-elle déclaré. « Je ne peux pas faire de projets personnels ou professionnels tant que je ne suis pas libre. »

« Mon plan immédiat est de résoudre ce divorce le plus rapidement possible. »

Mais son annonce de démission fait largement référence à ses intentions futures.

« À l’avenir, je continuerai à lutter contre l’intimidation et le sectarisme sous toutes ses formes », a écrit Kasser. « Maintenant que j’ai trouvé ma voix, je ne cesserai jamais de l’utiliser. »