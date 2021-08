Le Sénat votera un projet de loi bipartite

« Compte tenu du caractère bipartite du projet de loi et du travail déjà accompli pour obtenir les détails, je pense que le Sénat peut traiter rapidement les amendements pertinents et adopter ce projet de loi en quelques jours », a déclaré Schumer dimanche soir.

Les démocrates et les républicains qui soutiennent le projet de loi sur les infrastructures affirment qu’il stimulera l’économie et fournira un rafraîchissement nécessaire depuis longtemps aux systèmes de transport et de services publics. Les démocrates visent à aller plus loin avec leur deuxième plan visant à étendre le filet de sécurité sociale et à freiner le changement climatique.

Le paquet bipartite comprendrait environ 550 milliards de dollars de nouvelles dépenses pour les routes, les ponts, les aéroports, les voies navigables, le haut débit, les systèmes d’approvisionnement en eau et le réseau électrique.

« Au cours des quatre derniers jours, nous avons travaillé jour et nuit pour finaliser une législation historique qui investira dans les infrastructures matérielles de notre pays et créera des emplois bien rémunérés pour les travailleurs américains dans les communautés à travers le pays sans augmenter les impôts », les 10 sénateurs républicains et démocrates qui a contribué à l’élaboration du projet de loi sur les infrastructures, a déclaré dimanche un communiqué.

Ils ont dit qu’ils attendaient avec impatience de « faire passer ce projet de loi au Sénat et de servir le peuple américain ».

Pour passer à leur projet de loi plus important, les démocrates devront d’abord approuver une résolution budgétaire qui lance le processus de réconciliation. Cela permettrait à un plan de passer avec seulement les 50 membres du caucus démocrate au Sénat.

Le parti vise à étendre les garderies et les congés payés, à augmenter les subventions publiques aux soins de santé et à rendre l’enseignement préscolaire et supérieur plus accessible. Il espère également étendre les crédits d’impôt pour les familles, encourager l’adoption de l’énergie verte et rendre les bâtiments et les infrastructures plus résilients face au changement climatique.

Alors que les démocrates semblent prêts à adopter leur résolution budgétaire, certains sénateurs ont signalé qu’ils chercheraient à réduire la législation finale.

