« Nous voterons sur le projet de loi mercredi. Et je mets au défi n’importe quel sénateur de voter contre cette législation », a déclaré le démocrate Schumer lors d’un rassemblement dans son État d’origine, New York. « S’ils le font, honte à eux, honte à eux. Parce que c’est ce que l’Amérique est. Nous adopterons cette législation, et le projet de loi s’attaquera à l’augmentation des crimes de haine. »

Le projet de loi, présenté par le sénateur Mazie Hirono, D-Hawaï, et la représentante Grace Meng, DN.Y., donnerait instruction au ministère de la Justice d’accélérer l’examen des crimes haineux liés à Covid-19. Il vise également à donner plus de soutien aux forces de l’ordre locales pour répondre à la violence contre les Américains d’origine asiatique et à freiner l’utilisation d’un langage discriminatoire à la hausse depuis le début de la pandémie l’année dernière.

Meng, s’exprimant lors du rassemblement avec Schumer, a déclaré que le projet de loi permettrait au gouvernement fédéral de suivre plus facilement les incidents de haine « afin que nous puissions avoir une image plus précise et plus complète de ce qui se passe ». Elle a déclaré que « nous prenons enfin des mesures au Congrès » après plus d’un an de discrimination qui a incité de nombreux Américains d’origine asiatique à quitter leur domicile ou à utiliser les transports en commun.

La Maison Blanche a soutenu le projet de loi sur les crimes haineux. Dans une déclaration la semaine dernière, le Bureau de la gestion et du budget a déclaré que la législation « défendra les valeurs américaines en se dressant fermement contre la xénophobie et la haine anti-asiatiques ».

Les crimes haineux anti-asiatiques ont augmenté de près de 150% l’année dernière dans 16 des plus grandes villes américaines, selon une étude publiée le mois dernier par le Center for the Study of Hate and Extremism de la California State University, San Bernardino. La flambée de violence a fait suite à une vague de rhétorique raciste sur la Chine après la propagation de Covid-19 aux États-Unis – y compris de l’ancien président Donald Trump et de ses alliés au Congrès.

Le mois dernier, des fusillades dans des spas de la région d’Atlanta ont fait huit morts, dont six femmes d’origine asiatique.

Si le Sénat adopte le projet de loi sur les crimes haineux, la Chambre tenue par les démocrates devrait emboîter le pas et l’envoyer au bureau de Biden. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, a approuvé le projet de loi.

