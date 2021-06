Le Sénat votera le projet de loi S1 For the People Act

Le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., rejoint par la sénatrice Amy Klobuchar, D-Minn., à gauche, et le sénateur Jeff Merkley, D-Ore., prend la parole lors d’une conférence de presse pour annoncer l’introduction de S.1. , le For the People Act à Washington le mercredi 17 mars 2021. Caroline Brehman | CQ-Roll Call, Inc. | Getty Images

Les républicains du Sénat sont sur le point de bloquer mardi un projet de loi tentaculaire sur les droits de vote démocrates et l’éthique du gouvernement, alors que les efforts fédéraux pour répondre à une série de lois de vote restrictives adoptées par les législatures des États tenues par le GOP se heurtent à un mur. La loi For the People vise à mettre en place l’inscription automatique des électeurs, à étendre le vote anticipé, à assurer plus de transparence dans les dons politiques et à limiter le tirage partisan des circonscriptions du Congrès, entre autres dispositions. Les démocrates ont fait pression en faveur des réformes avant les élections de 2020, mais les ont qualifiées de plus nécessaires pour protéger le processus démocratique après que les fausses allégations de fraude électorale de l’ancien président Donald Trump ont déclenché une attaque contre le Capitole et des mesures restrictives de vote des États. La Chambre a adopté sa version du projet de loi en mars. La mesure échouera probablement à un test de procédure lors d’un vote au Sénat plus tard mardi, alors que les républicains signalent qu’ils voteront contre le début du débat sur le projet de loi. Le plan aura besoin de 60 voix pour avancer au Sénat divisé 50-50 par parti. « Le Sénat américain devrait-il même débattre de la manière de protéger les droits de vote de nos citoyens ? Il n’y a qu’une seule réponse correcte », a déclaré le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., avant le vote, affirmant que les républicains ont « peur » d’une discussion sur le projet de loi mettra en lumière les efforts déployés au niveau de l’État « pour refuser le droit de vote ».

Les républicains ont présenté la législation comme une prise de pouvoir par les démocrates. Ils ont fait valoir que les États plutôt que le gouvernement fédéral devraient avoir une latitude pour établir des lois électorales. Le GOP a également remis en question la nécessité d’un nouveau projet de loi pour protéger les droits de vote. Les républicains ont minimisé les lois restrictives dans des États tels que la Géorgie et la Floride, qui ont pris des mesures, notamment en rendant plus difficile le vote des absents et en limitant les urnes. Les critiques des mesures disent qu’elles blesseront de manière disproportionnée les électeurs de couleur et donneront aux responsables du GOP plus de pouvoir sur les résultats des élections. Avant le vote au Sénat, le chef de la minorité Mitch McConnell, R-Ky., a qualifié le projet de loi démocrate de « plan transparent partisan », soulignant qu’il était en préparation avant que les législatures dirigées par les républicains n’adoptent des lois de vote. « Le Sénat n’est un obstacle que lorsque la politique est défectueuse et que le processus est pourri », a-t-il déclaré.

Le chef de la minorité sénatoriale américain Mitch McConnell (R-KY) participe à une conférence de presse tenue par des sénateurs républicains sur le projet de loi « HR1 – For the People Act » au Capitole à Washington, le 17 juin 2021. Léa Millis | Reuters