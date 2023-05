Le Sénat vote pour limiter la désignation d’habitat essentiel pour les espèces en péril et abandonner la protection des chauves-souris

Le Sénat américain a voté de justesse jeudi pour annuler deux politiques de l’administration Biden destinées à protéger les espèces en voie de disparition.

Les sénateurs ont appelé au rétablissement d’une règle adoptée sous l’ancien président Donald Trump mais annulée par l’administration Biden qui limitait les terres et les eaux pouvant être désignées comme lieux pour que les animaux et les plantes en péril bénéficient de la protection fédérale.

Ils ont également proposé d’abandonner une désignation fédérale de 2022 de la chauve-souris nordique comme en voie de disparition.

Plus tôt ce mois-ci, le Sénat a voté pour annuler les protections fédérales pour le petit poulet des prairies, un tétras rare trouvé dans certaines parties du Midwest et du Sud-Ouest.

Les actions, soutenues principalement par les républicains, représentent une implication rare du Congrès dans des affaires généralement laissées au US Fish and Wildlife Service et au National Marine Fisheries Service. La loi sur les espèces en voie de disparition charge ces agences de décider quels animaux et plantes doivent être répertoriés comme en voie de disparition ou menacés et comment reconstituer leurs populations.

Le président Joe Biden a menacé d’opposer son veto aux résolutions, qui attendent une action à la Chambre.

« Nous sommes au milieu d’une crise mondiale d’extinction dont le principal moteur est la destruction, la dégradation et la perte d’habitat », indique un communiqué de la Maison Blanche.

Un rapport des Nations Unies de 2019 a déclaré qu’environ 1 million d’espèces sont en danger d’extinction, les pertes s’accélérant jusqu’à des centaines de fois plus vite qu’auparavant.

L’administration Biden en juin dernier a retiré une définition Trump de «l’habitat» qui, selon les défenseurs de l’environnement, était trop étroite pour fournir une protection essentielle. Les partisans ont déclaré que cela inciterait les propriétaires fonciers à aider les espèces en difficulté tout en garantissant les droits de propriété.

La restauration de la définition de l’habitat de Trump, a déclaré la Maison Blanche, « limiterait considérablement » la capacité des agences fédérales à aider les espèces en difficulté à survivre et à se rétablir.

Les sénateurs ont soutenu une résolution visant à rétablir la définition, 51-49. La sénatrice Cynthia Lummis, républicaine du Wyoming et son principal parrain, a fait valoir que l’incertitude quant à ce qui constitue un habitat réduit la valeur des propriétés et entrave les projets d’infrastructure cruciaux.

« Les deux tiers de toutes les espèces en voie de disparition se trouvent sur des terres privées », a déclaré Lummis. « Pour que ces espèces soient récupérées, les propriétaires fonciers privés doivent faire partie de la solution et ne pas être traités comme des ennemis. »

Le démocrate Joe Manchin de Virginie-Occidentale et le roi indépendant Angus du Maine, qui caucus souvent avec les démocrates, se sont joints aux républicains pour voter pour le rétablissement de la définition de l’habitat par Trump.

La règle Trump faisait partie de plusieurs mesures que son administration a prises pour réduire ou modifier les politiques sur les espèces menacées, notamment en levant les protections générales pour les animaux nouvellement répertoriés comme menacés et en établissant des estimations de coûts pour sauver les espèces. Biden a ordonné un examen de la réglementation environnementale de son prédécesseur peu de temps après son entrée en fonction.

En vertu de la loi de 1973, les agences fédérales ne peuvent pas financer, autoriser ou prendre des mesures qui détruiraient ou endommageraient gravement les habitats critiques. Il ne restreint pas les activités sur les terres privées à moins que l’approbation du gouvernement ou un soutien financier ne soit impliqué.

La définition de l’habitat de la règle Trump était « peu claire, déroutante et incompatible avec les objectifs de conservation » de la loi, ont déclaré précédemment le Fish and Wildlife Service et le Marine Fisheries Service.

Cela a empêché les agences de sélectionner des zones qui ne répondent pas actuellement aux besoins d’une espèce mais qui pourraient le faire à l’avenir à la suite de travaux de restauration ou de changements naturels, ont-ils déclaré. Le réchauffement climatique devrait modifier de nombreux paysages et eaux, attirant des espèces qui migrent depuis des endroits qui ne leur conviennent plus.

Le Fish and Wildlife Service a déclaré la chauve-souris nordique en voie de disparition en novembre dernier, faisant passer son statut de menacé. Il fait partie des 12 types de chauves-souris martelés par le syndrome du nez blanc, une maladie fongique qui a réduit son nombre de 97 % ou plus dans certaines régions.

La chauve-souris se trouve dans 37 États de l’est et du centre-nord, ainsi qu’à Washington, DC et dans une grande partie du Canada.

Le sénateur Tom Carper, démocrate du Delaware et président de la commission de l’environnement et des travaux publics, a déclaré que les chauves-souris contribuent 3 milliards de dollars par an à l’économie agricole du pays grâce à la lutte antiparasitaire et à la pollinisation.

Les détracteurs de la liste des espèces en voie de disparition soutiennent que cela entraverait l’exploitation forestière et d’autres utilisations des terres qui n’étaient pas responsables du déclin brutal de la chauve-souris.

Le vote sur la suppression de la liste a été de 51 voix contre 49, la démocrate de Manchin et du Minnesota Amy Klobuchar votant avec les républicains. La sénatrice démocrate Dianne Feinstein de Californie s’est opposée aux deux mesures après son retour au Capitole après une longue maladie.

John Flesher, l’Associated Press