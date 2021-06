Le Sénat vote pour faire de la discothèque Pulse un mémorial national

WASHINGTON – Le Sénat américain a adopté une loi désignant la discothèque Pulse, le théâtre d’une fusillade meurtrière il y a cinq ans, un mémorial national mercredi.

Le projet de loi, S. 1605, a été adopté par vote vocal sans dissidence trois jours avant l’anniversaire d’une attaque contre le lieu de nuit d’Orlando, en Floride, populaire parmi les amateurs de clubs gays.

La Chambre a adopté sa propre version du projet de loi, HR 49, le 12 mai. La législation porte le nom des 49 personnes tuées lorsque le tireur Omar Mateen a attaqué le club armé d’un fusil d’assaut de style AR-15.

Le président Joe Biden devrait signer HR 49 dans la loi. Le président a manifesté son soutien à la législation anti-discrimination ciblant les Américains qui s’identifient comme LGBTQ.

Mais le projet de loi a également été adopté à une époque mouvementée pour les droits des LGBTQ en Floride. Quelques jours avant le vote unanime du Sénat, le gouverneur républicain Ron DeSantis a signé une interdiction pour les athlètes transgenres de participer à des sports féminins aux niveaux secondaire et collégial.

Le sénateur Rick Scott, R-Fla., qui était gouverneur de Floride au moment de l’attaque, a pris la parole mercredi au Sénat. Il a également tweeté: « Il y a cinq ans, nous avons perdu 49 vies innocentes dans une attaque terroriste contre notre État, notre nation et les communautés hispaniques et LGBTQ au Pulse Nightclub. Nous ne les oublierons jamais. Aujourd’hui, @marcorubio et moi avons honoré leur mémoire et adopté notre projet de loi établissant le « Mémorial national du pouls ». »

Le sénateur Marco Rubio, R-Fla., a également reconnu l’anniversaire de la fusillade au Sénat et a publié une déclaration.

« Aujourd’hui, nous sommes toujours forts, ensemble, pour nous souvenir des 49 jeunes vies perdues ce jour tragique et honorer leur mémoire en adoptant notre résolution et notre projet de loi pour établir le » National Pulse Memorial « », a-t-il écrit. « J’espère que ce mémorial servira à jamais d’hommage aux victimes et de rappel pour nous tous de toujours défendre l’amour et la gentillesse plutôt que la haine et le mal dans ce monde. »

Un message a été publié mercredi sur la page Facebook de la discothèque Pulse, remerciant Scott, Rubio, le sénateur Alex Padilla, D-Calif. et le reste du Sénat pour avoir adopté le projet de loi.

« Le consentement unanime est une bonne nouvelle alors que nous sommes sur le point de marquer les cinq ans de commémoration de la tragédie de Pulse. Cette reconnaissance de la Chambre et du Sénat signifie beaucoup pour la communauté LGBTQ+. #WeWillNotLetHateWin », a déclaré le message.

Brandon Wolf, un survivant de l’attaque, a également a tweeté ses remerciements après l’adoption du projet de loi.

« Merci, délégation de Floride, d’avoir reconnu notre terre sacrée », a-t-il écrit.