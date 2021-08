Le Sénat vote pour décerner une médaille d’or à la police pour la réponse à l’attaque du 6 janvier

WASHINGTON – Le Sénat a voté à l’unanimité mardi pour décerner aux membres de la police du Capitole des États-Unis et de la police métropolitaine de DC la médaille d’or du Congrès pour leurs efforts pour défendre le Capitole des États-Unis lors de l’insurrection du 6 janvier.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., et les sens. Amy Klobuchar, D-Minn. forces avec une médaille pour leurs efforts le 6 janvier, lorsqu’une foule violente de soutiens pro-Trump a pris d’assaut le Capitole et a tenté d’empêcher la certification de la victoire électorale de Joe Biden.

« Nous devons adopter cette loi honorant la police du Capitole et les autres héros qui ont protégé le Capitole le 6 janvier en leur décernant cette médaille d’or du Congrès », a déclaré Klobuchar mardi au Sénat. « Il est important que nous reconnaissions la bravoure et le patriotisme de ceux qui ont défendu notre démocratie et nos vies avec la plus haute distinction du Congrès. »

Le projet de loi demande au département du Trésor de fabriquer trois médailles d’or – une pour le siège de la police du Capitole, une pour le département de la police métropolitaine et une pour la Smithsonian Institution. La Chambre a voté pour attribuer une médaille aux organismes chargés de l’application des lois avec un vote de 413-12 en mars.

La médaille décernée survient juste un jour après que le MPD a annoncé que deux de leurs officiers qui ont répondu à l’attaque du Capitole sont morts par suicide en juillet – les officiers Gunther Hashida et Kyle DeFreytag – ce qui porte le nombre total d’officiers qui se sont suicidés après l’attaque. à quatre.

L’officier de police de Metro Jeffrey Smith et l’officier de police du Capitole Howie Liebengood se sont suicidés quelques jours seulement après l’attaque du 6 janvier.

« Comme nous le savons tous, le 6 janvier a déclenché de nombreuses horreurs, mais il a également révélé de nombreux héros. Un jour dont beaucoup d’entre nous se souviennent pour sa violence, sa colère et sa destruction n’était pas sans sa part de bravoure, de sacrifice et d’altruisme. Je parle bien sûr de la police du Capitole et de la police métropolitaine », a déclaré Schumer mardi avant le vote.

Schumer a également félicité Klobuchar et Blunt pour avoir travaillé ensemble sur cette législation et a applaudi le bipartisme dont ils ont fait preuve avant de se plaindre des législateurs du GOP de la Chambre pour avoir voté contre le projet de loi de la Chambre pour l’attribution des médailles.

« Je suis toujours abasourdi par ce qui s’est passé à la Chambre, où 21 membres du caucus républicain de la Chambre ont voté contre cette législation », a déclaré Schumer. « Le Sénat est différent. Je m’attends à ce que cela passe à l’unanimité. C’est pourquoi nous sommes ici pour le faire aujourd’hui.

Le consentement unanime du Sénat intervient également quelques jours seulement après que quatre officiers – le sergent de police du Capitole. Aquilino Gonell et l’agent Harry Dunn et les agents de police de Metro Michael Fanone et Daniel Hodges – ont partagé des détails poignants sur la violence et la peur qu’ils ont vécues lors de l’insurrection du 6 janvier.

« J’espère qu’en adoptant ce projet de loi sur la médaille d’or du Congrès par consentement unanime, nous envoyons un message clair aux agents des forces de l’ordre que nous sommes unis dans notre appréciation de tout ce qu’ils font pour nous protéger », a déclaré Blunt à propos de la législation. « J’exhorte mes collègues à se joindre non seulement pour soutenir l’adoption unanime de ce projet de loi, mais aussi à parler rapidement de notre profonde gratitude pour ceux qui servent d’une manière si spéciale alors que nous essayons de faire du travail ici tous les jours. »