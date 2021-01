Le Sénat a rejoint la Chambre des représentants vendredi en annulant le veto du président Donald Trump sur un projet de loi de dépenses annuel de 740 milliards de dollars avec un vote de 81 à 13, atteignant la majorité des deux tiers nécessaire.

La loi sur l’autorisation de la défense nationale (NDAA) a été adoptée par les deux chambres du Congrès plus tôt ce mois-ci, mais le président s’est opposé au projet de loi sur plusieurs fronts, notamment en l’empêchant de ramener des troupes en Afghanistan et en Irak à la maison et sans le veto de la section. 230, qui offre une protection juridique aux entreprises de médias sociaux contre le contenu publié.

Avec moins de 20 jours à la Maison Blanche, cela marque la première dérogation à un veto du Congrès dans la présidence de quatre ans de Trump.

La Chambre avait précédemment voté 322-87 pour annuler le veto de Trump. Au Sénat, le soutien au projet de loi de dépenses a obtenu le soutien des républicains et des démocrates, comme il l’a fait à la Chambre, et a rapidement atteint la majorité des deux tiers nécessaire lorsque 81 ont voté en faveur de la dérogation et 13 ont voté contre.

Trump a promis pendant des mois de mettre son veto au projet de loi, affirmant qu’il place «les intérêts de l’establishment de Washington, DC sur ceux du peuple américain».

Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell (R-Kentucky), qui a également rompu publiquement avec Trump lorsqu’il a interrompu plusieurs fois les contrôles de relance Covid-19 aux citoyens, a clairement indiqué vendredi que la NDAA serait adoptée, malgré les objections du président.

«Nous avons adopté cette loi 59 années de suite. Et d’une manière ou d’une autre, nous allons terminer la 60e NDAA annuelle et la promulguer avant la fin de ce Congrès dimanche ». il a dit.

Certains démocrates du Sénat, comme Bernie Sanders, ont tenté d’exiger un vote sur l’augmentation des chèques de relance avant un vote sur la NDAA, mais cet effort a échoué avec de nouveaux paiements de chèques de relance maintenant jusqu’à un nouveau Congrès à adopter dans les prochains jours.

Mec, vous votez pour faire avancer le projet de loi sur la défense sans voter sur les chèques de 2 000 $. Comme, vous le faites littéralement en ce moment, en direct sur C-Span. Nous pouvons tous le voir. 👇 https://t.co/X76ZACcHii https://t.co/FYBOld0nGY pic.twitter.com/p7YcQqKGqv – David Sirota (@davidsirota) 1 janvier 2021

