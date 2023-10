Le Sénat vote pour annuler la règle du CFPB sur les prêts aux petites entreprises | Nouvelles

Le Sénat a voté mercredi par 53 voix contre 44 pour annuler une règle du Bureau de protection financière des consommateurs exigeant des informations personnelles sur les petites entreprises emprunteuses, y compris la race et le sexe, de la part des institutions financières qui leur prêtent.

Le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, R-Ky., a vanté la résolution présentée par le sénateur John Kennedy, R-La., en vertu du Congressional Review Act, comme portant un coup dur aux régulateurs du président Joe Biden. Les résolutions en vertu de la CRA ne nécessitent qu’une majorité simple au Sénat.

« Aujourd’hui, le Sénat votera sur une résolution républicaine visant à éliminer encore un autre exemple de l’état réglementaire incontrôlable de l’administration Biden », a déclaré McConnell dans un discours avant le vote. « Les démocrates de Washington veulent lier les prêts aux petites entreprises à des quotas de diversité. »

Le président de la Chambre des petites entreprises, Roger Williams, R-Texas, a présenté une résolution complémentaire à la Chambre. La commission des services financiers de la Chambre des représentants a avancé la résolution en juillet, mais elle n’a pas été reprise par l’assemblée.

La règle du CFPB finalisée en avril exigerait que les institutions financières déclarent des informations sur les entreprises appartenant à des minorités ou à des femmes, ainsi que sur les petites entreprises demandant des prêts, afin de faciliter l’application de règles de prêt équitables. Le Congrès a imposé cette règle dans sa loi de 2010 sur la refonte de la réglementation financière.

Les sénateurs démocrates Joe Manchin III de Virginie-Occidentale, John Hickenlooper du Colorado et Jon Tester du Montana se sont joints aux républicains pour voter en faveur de l’annulation de la règle. Les sénateurs indépendants Kyrsten Sinema de l’Arizona et Angus King du Maine, qui font équipe avec les démocrates, ont également voté pour l’annuler. Manchin, Tester, Sinema et King sont réélus en 2024, même si tous n’ont pas dit s’ils briguaient un autre mandat.

Le président du Sénat des banques, Sherrod Brown, démocrate de l’Ohio, a pris la parole avant le vote pour défendre la règle du CFPB, affirmant qu’elle rendrait le marché des prêts aux petites entreprises plus transparent et uniformiserait les règles du jeu pour les entrepreneurs que le secteur financier a traditionnellement négligés.

« Les prêts aux petites entreprises se font dans le noir. Nous ne disposons pas de données fiables sur la manière dont les prêteurs servent les petites entreprises dans leurs communautés. Nous ne disposons pas de données fiables sur les personnes que les prêteurs pourraient laisser derrière eux », a déclaré Brown. « Les données dont nous disposons suggèrent qu’un trop grand nombre de propriétaires de petites entreprises n’ont pas une chance équitable d’obtenir un prêt pour leur entreprise. »

La résolution est susceptible de trouver un fort soutien au sein de la Chambre contrôlée par les Républicains, mais sans un orateur, on ne sait pas quand la Chambre pourrait l’adopter. Si Biden oppose son veto à la résolution, il faudrait une majorité des deux tiers dans chaque chambre pour l’annuler.

