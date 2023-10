Le Sénat vote pour abroger la règle du CFPB sur les petites entreprises

Les partisans de la règle affirment qu’elle contribuera à garantir que les prêteurs distribuent équitablement les prêts aux emprunteurs sous-représentés.

Président du Sénat chargé des affaires bancaires Sherrod Brun (D-Ohio) a défendu la règle, affirmant qu’elle mettrait en lumière les « lacunes du marché des prêts aux petites entreprises ».

Le bureau de la consommation a finalisé en mars la règle de l’article 1071 de la loi Dodd-Frank exigeant que les institutions financières fournissent des informations sur la race, l’origine ethnique et le sexe des bénéficiaires de prêts aux petites entreprises, en plus des informations sur les décisions de prêt et le prix du crédit. Les premiers rapports de données, pour les prêteurs dépassant un certain seuil de transactions, sont attendus en octobre 2024.

La règle « donnerait au public des données clés sur ce marché pour garantir que les banques et les établissements non bancaires servent équitablement les petites entreprises », avait alors déclaré le directeur du CFPB, Rohit Chopra.

La Maison Blanche a menacé mercredi d’opposer son veto au projet de loi.

La règle 1071 « fournira aux propriétaires de petites entreprises, aux prêteurs et au public des informations essentielles sur le marché du financement des petites entreprises, estimé à 1 700 milliards de dollars », a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué de politique administrative. « Si elle est adoptée, cette résolution nuirait à tous ceux qui pourraient bénéficier de cette transparence et de cette responsabilité accrues. »

Les républicains et les banques ont repoussé cette règle, accusant Chopra de dépassement réglementaire et arguant que la règle est à la fois invasive et onéreuse à respecter.

Leader de la minorité sénatoriale Mitch McConnell (R-Ky.) a salué la résolution, la présentant comme un effort visant à « réduire encore un autre exemple de l’état réglementaire incontrôlable de l’administration Biden ».

« Les démocrates de Washington veulent lier les prêts aux petites entreprises à des quotas de diversité », a déclaré McConnell.

Un tribunal fédéral du Texas a suspendu l’application de la règle pour les membres de l’American Bankers Association en juillet. L’ABA, la Texas Bankers Association et la Rio Bank avaient intenté une action en justice pour bloquer la règle jusqu’à ce que la Cour suprême résolve une affaire contestant la structure de financement du CFPB. La Haute Cour, qui a entendu les arguments dans cette affaire ce mois-ci, devrait se prononcer sur la question d’ici juin.

Kennedy a déclaré que l’agence avait « totalement perverti » les intentions du Congrès lorsqu’il a adopté l’article 1071 de la loi Dodd-Frank en 2010.

« [The CFPB] Ils ont pris les 13 éléments d’information que nous, le Congrès, avions demandés et ils les ont étendus à 81 – tout d’un coup, ils veulent un livre », a déclaré Kennedy.

« Ces informations privées doivent être collectées par le CFPB… et ce n’est pas comme si le CFPB était exactement un assistant en matière de sécurité des données », a-t-il ajouté, soulignant la violation des données de 256 000 consommateurs plus tôt cette année par un employé du CFPB. .