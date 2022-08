Le Sénat vote à une écrasante majorité l’ajout de la Suède et de la Finlande à l’OTAN

WASHINGTON – Le Sénat a approuvé mercredi à une écrasante majorité un traité qui élargirait l’OTAN pour inclure la Finlande et la Suède, les républicains et les démocrates unissant leurs armes pour ouvrir la voie à l’une des expansions les plus importantes de l’alliance depuis des décennies au milieu de l’assaut continu de la Russie contre l’Ukraine.

Le vote a été de 95 contre 1, seul le sénateur Josh Hawley, républicain du Missouri, s’opposant à cette décision. Le décompte déséquilibré, dépassant de loin le soutien des deux tiers nécessaire pour approuver un traité, a souligné l’appétit bipartite pour une alliance militaire occidentale plus musclée, même au milieu des menaces des responsables russes selon lesquelles la Suède et la Finlande feraient face à des représailles si elles rejoignaient l’OTAN.

“L’adhésion de la Finlande et de la Suède renforcera encore plus l’OTAN, et est d’autant plus urgente compte tenu de l’agression russe, compte tenu de la guerre immorale et injustifiée de Poutine en Ukraine”, a déclaré le sénateur Chuck Schumer, démocrate de New York et chef de la majorité. « Poutine renforce l’alliance de l’OTAN, et rien ne le montre mieux » que l’approbation retentissante du pacte par le Sénat.