Le Sénat va voter sur un gel potentiel de l’aide à Israël alors que les démocrates remettent en question la conduite de la guerre

Lorsque le Hamas a déclenché une attaque sanglante contre Israël en octobre, il y a eu une clameur bipartite rapide et forte au Congrès pour que les États-Unis n’épargnent aucune dépense pour soutenir une réponse militaire robuste de l’État juif. Cent jours plus tard, ce consensus au Capitole montre des signes d’effritement, alors que les démocrates de gauche, alarmés par le bilan humain croissant de la guerre à Gaza, font pression pour limiter l’aide à Israël ou lui imposer des conditions strictes.

Cet effort a divisé les démocrates et a suscité un contre-effort de lobbying intensif de la part des groupes pro-israéliens. Cela atteindra son apogée mardi, lorsque le Sénat votera une résolution qui gelerait toute l’aide américaine à Israël en matière de sécurité, à moins que le Département d’État ne produise un rapport dans les 30 jours examinant si le pays a commis des violations des droits de l’homme dans sa conduite de la guerre. Si l’administration Biden ne respecte pas la date limite, l’aide sera rétablie une fois que le Congrès aura reçu le rapport ou aura procédé à des votes séparés pour garantir que l’aide se poursuive sans interruption.

La mesure, imposée par le sénateur Bernie Sanders, indépendant du Vermont, a peu de chances d’être adoptée compte tenu de l’opposition des républicains et des démocrates. Mais ce n’est qu’une des nombreuses mesures proposées par les progressistes au Sénat ces dernières semaines, qui reflètent leur malaise face à la conduite de la guerre par Israël et soulèvent des questions quant à savoir si et dans quelles circonstances les États-Unis enverraient une nouvelle injection de fonds à Israël. retourner le pays.

« Le peuple américain et le Congrès s’inquiètent de plus en plus du fait que ce qu’Israël mène actuellement n’est pas une guerre contre le Hamas, mais une guerre contre le peuple palestinien », a déclaré M. Sanders dans une interview. « Le fait que, grâce à l’aide militaire américaine, des enfants meurent de faim, c’est pour moi – je veux dire, je ne sais tout simplement pas quels adjectifs je peux utiliser. C’est honteux. Et je pense que je ne suis pas le seul à ressentir cela.