Le Sénat tient sa première audience sur le projet de loi

Le Comité sénatorial des banques tient jeudi sa toute première audience sur un projet de loi bipartite qui permettrait à l’industrie du cannabis d’accéder aux services bancaires traditionnels – que les entreprises de marijuana considèrent comme essentielles à leur survie.

La réunion, intitulée « Examining Cannabis Banking Challenges of Small Businesses and Workers », entendra les témoignages de législateurs des deux côtés de l’allée, y compris Sens. Jeff Merkley, D-Ore., Et Steve Daines, R-Mont., Qui a réintroduit le projet de loi autonome la semaine dernière. Le comité entendra également des témoins, dont la Cannabis Regulators of Color Coalition, la Drug Policy Alliance et le United Food and Commercial Workers International Union.

L’audience de jeudi déterminera les prochaines étapes pour soumettre le projet de loi au Sénat pour un vote, alors que le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, et d’autres législateurs clés expriment leur soutien. Cela survient alors que l’industrie de la marijuana, qui fait face à un ralentissement alors même que de plus en plus d’États approuvent les marchés légaux, a poussé le Congrès à prendre des mesures sur la question.

« Sans un accès complet au système bancaire et de paiement, les entreprises de cannabis légales sont obligées d’opérer dans l’ombre », a déclaré le sénateur Sherrod Brown, démocrate de l’Ohio et président du comité, lors de son discours d’ouverture.

De nombreux propriétaires d’entreprise comptent également sur les fonds d’amis et de famille au lieu de prêts aux petites entreprises et aux banques, car « ils pourraient subir tous les coûts et efforts, pour se voir refuser », a déclaré Brown.

Faisant écho à Brown, membre du classement du comité, le sénateur Tim Scott, RS.C., a déclaré que « le Congrès a la responsabilité de veiller à ce que toutes les industries juridiques aient accès aux institutions et services financiers ».

Mais il a ajouté que les législateurs doivent éliminer la possibilité de lacunes dans les lois sur le blanchiment d’argent avant que la loi ne devienne loi. Toute lacune pourrait rendre plus difficile pour les forces de l’ordre d’attraper les trafiquants de drogue et d’armes, a déclaré Scott.

L’action du Sénat sur le projet de loi est une bonne nouvelle pour les dirigeants de l’industrie, y compris Craig Sweat, le propriétaire d’Uncle Budd NYC, la société qui a introduit pour la première fois des camions de dispensaires mobiles à New York.

« J’ai été retenu pendant si longtemps que j’ai un produit qui est assis et qui vieillit », a déclaré Sweat, qui après des années d’exploitation de son entreprise de dispensaire mobile, puis d’un service de livraison, a conclu un partenariat de fabrication et de licence lucratif avec Omnium Canna pour produire ses produits.

« Je n’ai aucun moyen de transférer des fonds, je ne peux pas payer le personnel, je suis juste assis sur mes mains », a déclaré Sweat, ajoutant que sa dernière entreprise commerciale n’a pas pu se lancer en tant que banques, craignant des poursuites fédérales, lui ont donné le « tour de piste ».