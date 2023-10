Le Sénat tiendra une audition de confirmation de Jack Lew pour l’ambassadeur en Israël

WASHINGTON — L’ancien secrétaire au Trésor Jack Lew témoignera mercredi lors d’une audience pour être le prochain ambassadeur des États-Unis en Israël alors que la Maison Blanche cherche à accélérer son vote de confirmation au Sénat.

L’audience, organisée par la commission sénatoriale des relations étrangères dirigée par les démocrates, intervient à un moment critique à la suite de l’attaque terroriste du Hamas en Israël. Le président Joe Biden est dans la région cette semaine pour des réunions avec les dirigeants israéliens, et Israël se prépare à une éventuelle offensive terrestre dans la bande de Gaza.

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré la semaine dernière aux journalistes que l’administration s’efforçait de faire confirmer rapidement Lew. Biden l’a nommé le mois dernier.

« Nous allons travailler à la fois avec les démocrates et les républicains, et en particulier avec les dirigeants des deux côtés, ainsi qu’avec le président et le classement. [member] à la commission sénatoriale des relations étrangères – pour que cela se produise le plus tôt possible et ensuite l’envoyer dans la région immédiatement après », a déclaré Sullivan.

Après l’attaque terroriste du 7 octobre en Israël, la Maison Blanche a commencé à travailler d’urgence pour relancer le processus de confirmation. Les vacances du Congrès et d’autres problèmes l’avaient retardé.

Les États-Unis n’ont pas eu d’ambassadeur en Israël confirmé par le Sénat depuis que Thomas Nides a quitté l’administration en juillet. Stephanie Hallett, diplomate de carrière, est entre-temps la plus haute responsable américaine à l’ambassade américaine.

Lew, qui est juif, a des décennies d’expérience à Washington et a été actif dans les cercles de défense pro-israéliens. Il a été chef de cabinet de la Maison Blanche pendant les deux dernières années du premier mandat du président Barack Obama, puis secrétaire au Trésor de 2013 à 2017.

Ses postes actuels incluent celui d’associé directeur chez Lindsay Goldberg LLC, professeur invité d’affaires internationales et publiques à l’Université de Columbia et co-président du conseil d’administration de la Bibliothèque nationale d’Israël aux États-Unis.

Lew, 68 ans, était directeur du Bureau de la gestion et du budget de la Maison Blanche sous Obama et le président Bill Clinton. Sous l’administration Clinton, il a contribué à l’élaboration du protocole d’accord sur le financement pluriannuel des États-Unis en faveur d’Israël, et sous l’administration Obama, il a travaillé à plusieurs reprises pour fournir un « financement crucial » aux systèmes de défense antimissile d’Israël, conçus pour protéger les résidents des attaques, a déclaré un responsable blanc. Un responsable de la Chambre a déclaré récemment.

Au début de sa carrière, Lew était assistant du Congrès, occupant à un moment donné les fonctions de conseiller politique principal du président de la Chambre, Tip O’Neill, D-Mass.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a immédiatement soutenu Lew le mois dernier après que Biden l’ait nommé.

« Il est vital que nous ayons un ambassadeur américain fort à Jérusalem. M. Lew est précisément la personne dont nous avons besoin pour le poste d’ambassadeur en Israël », a déclaré Schumer lors d’un discours au Sénat.

Lew est susceptible d’obtenir un large soutien de la part des démocrates du Sénat, mais on ne sait pas exactement combien de républicains il pourra convaincre. Et même s’il n’a peut-être pas besoin du soutien du GOP si les 51 membres du caucus démocrate le soutiennent, un soutien bipartisan unanime permettrait un vote de confirmation plus rapide.

Le Sénat pourrait confirmer Lew dès la semaine prochaine. Même face à l’opposition républicaine, le président des Relations étrangères Ben Cardin, démocrate du Maryland, espère que les démocrates pourront obtenir une coopération rapide au Sénat.

« Il est extrêmement important d’avoir un ambassadeur confirmé », a déclaré Cardin à NBC News. « Nous parlons d’être avec Israël, de leur donner tout ce dont ils ont besoin. Eh bien, nous avons besoin d’un ambassadeur confirmé sur le terrain en Israël pour évaluer exactement ce dont ils ont besoin et être en mesure d’acheminer cette aide ou ces armes vers Israël.

Le sénateur Jim Risch de l’Idaho, le plus haut républicain du panel, a déclaré aux journalistes qu’il s’attend à ce qu’il y ait une certaine opposition du Parti républicain à Lew.

« Je vais écouter avec un esprit ouvert », a déclaré Risch. « Mais je dois vous dire, étant donné les choses qui se sont produites dans le passé avec lui, cela va être une lourde tâche pour moi. Mais il va avoir une opportunité [Wednesday] pour persuader les gens qu’il est la bonne personne pour le poste.

Le sénateur Tom Cotton, R-Ark., qui n’est pas membre de la commission des relations étrangères, a déclaré à NBC News : « Nous ne devrions pas confirmer quelqu’un qui a été si indulgent à l’égard de l’Iran à plusieurs reprises. » C’est une manière de montrer notre soutien à Israël. Au contraire, nous devrions montrer que nous avons une nouvelle approche à l’égard de l’Iran en rejetant la nomination de Jack Lew. «

Lors de l’audience de confirmation, les républicains devraient se concentrer sur une interaction que Lew a eue devant la commission des relations étrangères lorsqu’il était secrétaire au Trésor en 2015, lorsqu’il avait déclaré que l’Iran « continuerait de se voir refuser l’accès aux États-Unis ». [U.S.] marché financier et commercial.

En 2016, le département du Trésor a délivré une licence autorisant l’Iran à accéder aux systèmes financiers américains, mais les banques américaines ont fini par refuser, craignant des risques juridiques et de non-conformité.

Le sénateur Marco Rubio, R-Fla., un autre membre du Comité des relations étrangères, a déclaré dans une interview sur Fox Business Network qu’il avait « de réelles inquiétudes quant au fait que [Lew] a induit en erreur et menti au Congrès dans le passé en ce qui concerne certains arrangements financiers conclus sous l’administration Obama.

Rubio a cependant déclaré qu’il pensait que les États-Unis devraient avoir un ambassadeur dans chaque pays, et il n’a pas exprimé son opposition à la nomination de Lew.

Lew a fait face à l’opposition d’autres républicains du Sénat. Bill Hagerty du Tennessee, qui siège à la commission des relations étrangères, dit le X la semaine dernière, Lew était « l’homme clé des négociations et de la campagne de désinformation concernant l’accord dangereusement imparfait d’Obama avec l’Iran ».

« Les conséquences se font sentir aujourd’hui alors que l’Iran – à flots en raison de la volonté de Biden de relancer l’accord à tout prix – a alimenté le carnage en Israël », a-t-il tweeté. « Lew doit répondre de l’échec de la stratégie Obama-Biden au Moyen-Orient alors qu’il comparaît devant la commission sénatoriale des relations étrangères pour son audition de confirmation. »

En 2015, les États-Unis et d’autres pays ont conclu un accord nucléaire avec l’Iran connu sous le nom de Plan d’action global commun, qui a allégé les sanctions contre l’Iran en échange de limites strictes à son programme nucléaire destinées à l’empêcher de développer des armes nucléaires. Les États-Unis se sont retirés de l’accord en 2018 et ont réimposé des sanctions tout en en introduisant de nouvelles.

Les républicains ont critiqué Lew en 2016 lorsque, dans le cadre d’un accord entre les États-Unis et l’Iran, il a défendu un paiement en espèces de 1,7 milliard de dollars au gouvernement iranien.

Lew sera probablement également interrogé sur le débat sur l’opportunité de donner à l’Iran l’accès à 6 milliards de dollars dans le cadre d’un accord d’échange de prisonniers avec les États-Unis le mois dernier. Quelques jours après l’attaque du Hamas en Israël, le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, a déclaré aux démocrates de la Chambre des représentants que les États-Unis et le Qatar avaient convenu d’empêcher l’Iran d’accéder aux fonds, selon trois sources proches de ses propos.