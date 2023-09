Le Sénat se réunit pour faire avancer un projet de loi bipartisan sur les dépenses provisoires afin d’éviter la fermeture

Le Sénat se réunira de nouveau samedi pour faire avancer une proposition bipartite visant à prolonger le financement fédéral, avec moins de 24 heures pour éviter une fermeture du gouvernement.

Le Sénat devrait voter à 13 heures HE sur le projet de loi de dépenses provisoire, qui maintiendrait le gouvernement ouvert jusqu’au 17 novembre et fournirait un certain financement aux efforts de guerre de l’Ukraine ainsi qu’à l’aide aux sinistrés. À moins que les deux chambres du Congrès ne parviennent à adopter un projet de loi provisoire, connu sous le nom de résolution continue, avant minuit, le gouvernement sera fermé.

CNN a rapporté samedi matin que le House GOP se réunirait « à huis clos à 9h30 HE » pour planifier, selon une source proche des plans.

Même si le Sénat fait avancer le projet de loi, la chambre ne pourra probablement pas passer au vote final avant dimanche, en raison d’obstacles procéduraux. Si le projet de loi est finalement adopté par le Sénat, il a peu de chances d’aboutir à la Chambre, contrôlée par les Républicains, où des députés d’extrême droite ont dénoncé la mesure bipartite concernant le financement de l’Ukraine et l’absence de réductions sévères des dépenses.

Avec ces défis de taille à venir, un arrêt semblait de plus en plus probable samedi.

Le vote du Sénat intervient un jour après que la Chambre n’a pas réussi à adopter le propre projet de loi provisoire de McCarthy, qui aurait prolongé le financement gouvernemental d’un mois supplémentaire tout en imposant de fortes réductions des dépenses dans la plupart des agences fédérales.

La proposition de McCarthy a été rejetée par 21 républicains de la Chambre, alors que les membres d’extrême droite continuent d’insister sur le fait qu’ils ne soutiendront pas une résolution continue. Après l’échec du vote, le leader des Républicains à la Chambre des représentants a déclaré que la chambre prendrait davantage de votes samedi, mais leur stratégie pour éviter une fermeture reste floue.

Avant la rare session du week-end, le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a appelé le président républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, à adopter le bipartisme pour maintenir le gouvernement ouvert.

« L’orateur a passé des semaines à s’occuper de l’extrême droite, et maintenant il se retrouve exactement dans la même position que depuis le début : aucun plan en avant, pas plus près d’adopter quelque chose qui évite un arrêt », a déclaré Schumer vendredi. « L’orateur doit abandonner sa mission vouée à l’échec : essayer de plaire [“Make America Great Again”] extrémistes, et au lieu de cela, il doit travailler de l’autre côté pour maintenir le gouvernement ouvert.

Le blocus organisé par les législateurs d’extrême droite a suscité la frustration parmi les membres les plus modérés de leur conférence, et même le leader républicain au Sénat, Mitch McConnell, a exhorté son parti à aller de l’avant.

« Toute cette semaine, et chaque fois que nous nous sommes retrouvés dans cette situation auparavant, j’ai lancé le même avertissement à mes collègues : fermer le gouvernement n’aide personne politiquement », a déclaré McConnell vendredi. « Le Congrès a une opportunité en ce moment : rémunérer nos militaires, le personnel de sécurité des frontières et d’autres travailleurs essentiels, pour assurer le fonctionnement d’importantes fonctions gouvernementales. »

Alors que les législateurs restaient dans une impasse, le gouvernement fédéral se préparait à la première fermeture depuis près de cinq ans. La Maison Blanche a averti qu’une fermeture obligerait des centaines de milliers de fonctionnaires à se retrouver sans salaire, compromettrait l’accès à des programmes nutritionnels vitaux et retarderait les projets de secours en cas de catastrophe.

« Les Républicains d’Extreme House sont les seuls – uniquement – ​​responsables de nous avoir poussés vers un arrêt. C’est ce que nous constatons actuellement », a déclaré vendredi Karine Jean-Pierre, attachée de presse de la Maison Blanche.

À moins qu’une percée ne se produise samedi, un arrêt semble désormais presque certain.