Le Sénat se réunit de nouveau pour le décompte des votes du Collège électoral avec des gardes lourdement armés après le siège du Capitole américain (REGARDER EN DIRECT)

Les législateurs se sont réunis pour continuer à certifier les votes du Collège électoral pour la course de 2020, se réunissant à nouveau au Capitole quelques heures après qu’un groupe massif de manifestants a pris d’assaut le bâtiment, provoquant une évacuation des responsables.

La Chambre et le Sénat ont fait une autre tentative pour certifier les votes vers 20 heures mercredi soir, reprenant le processus à la suite d’une éruption de violence à Washington, DC, qui a vu des centaines de partisans de Trump prendre d’assaut le Capitole, occupant les chambres pendant plusieurs heures avant d’être évacués. par les forces de l’ordre.

Alors qu’un certain nombre de législateurs du GOP avaient prévu de s’opposer à la certification du vote, alléguant des irrégularités dans la course présidentielle, interrogés sur la question avant le regroupement du Congrès, le sénateur républicain Rand Paul (Kentucky) a déclaré qu’il ne s’attendait à aucune objection la deuxième fois.

« En consultation avec [House Majority Leader Steny Hoyer] et [House Whip Jim Clyburn] et après des appels au Pentagone, au ministère de la Justice et au vice-président, nous avons décidé que nous devrions procéder ce soir au Capitole une fois qu’il sera autorisé à l’utiliser ». La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré dans un communiqué avant le deuxième effort de certification.

Aujourd’hui, un assaut honteux a été lancé contre notre démocratie. Il a été oint au plus haut niveau du gouvernement. Cela ne peut cependant nous dissuader de notre responsabilité de valider l’élection de Joe Biden.

Les forces de sécurité vêtues d’une lourde armure corporelle étaient stationnées près du sol du Sénat mercredi soir, avec des piles d’équipement éparpillées dans les couloirs du bâtiment. Le président du caucus démocrate de la Chambre, Hakeem Jeffries, a rapporté plus tôt que le Capitole avait été nettoyé et que les législateurs reviendraient « Quand c’est sûr. »

Les membres du personnel auraient été autorisés à rentrer à l’intérieur par des tunnels souterrains, comme le montre une photo partagée sur Twitter par le correspondant de NBC, Garrett Haake. Le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell (R-Kentucky), devrait aborder les événements de la journée lorsque le corps se réunira de nouveau, selon à Jason Donner de Fox News.

Une femme a été mortellement abattue alors que des émeutiers tentaient de pénétrer dans la salle du Sénat, capturée dans des images inquiétantes circulant en ligne. Elle a été vue en train de quitter le bâtiment sur une civière et est décédée plus tard des suites de ses blessures, selon des sources policières citées dans les médias.

Un couvre-feu à 18 heures a été ordonné dans toute la capitale nationale au milieu du chaos, ainsi qu’à Arlington et à Alexandria, en Virginie, à proximité, où le gouverneur Ralph Northam a également déclaré l’état d’urgence. L’unité de la Garde nationale de DC était « Entièrement activé » pour aider la police locale.

Les législateurs venaient tout juste de commencer le processus de certification lorsque la violence a éclaté, dans le cadre de la procédure formelle de transfert du pouvoir au président élu Joe Biden. Le président Trump et ses partisans soutiennent que la course de 2020 a été en proie à une fraude électorale massive et a appelé à plusieurs reprises les législateurs républicains, ainsi que le vice-président Mike Pence, à contester le décompte du collège électoral. Pence, cependant, a signalé plus tôt mercredi qu’il ne le ferait pas, arguant qu’il n’avait pas l’autorité pour invalider les votes. Son refus n’a cependant pas fait grand-chose pour calmer l’essaim de partisans de Trump rassemblés devant le Capitole mercredi après-midi.

