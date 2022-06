Le Sénat se rapproche de l’adoption d’un projet de loi bipartite sur la sécurité des armes à feu

« Ce n’est pas une panacée pour toutes les façons dont la violence armée affecte notre nation, mais c’est un pas dans la bonne direction qui se fait attendre depuis longtemps », a déclaré M. Schumer. « C’est important – cela va sauver des vies. »

Le compromis, fruit d’une série de pourparlers intensifs entre un petit groupe de démocrates et de républicains, omet bon nombre des mesures radicales de contrôle des armes à feu que les démocrates et les militants réclament depuis longtemps. Les négociations se sont déroulées après une paire de fusillades de masse consécutives – une dans une épicerie à Buffalo et une autre dans une école primaire à Uvalde, au Texas – ont généré un tollé national pour l’action et ont poussé les sénateurs des deux parties à trouver au moins un terrain d’entente après des décennies d’impasse.

Le résultat est la «loi bipartite sur les communautés plus sûres», qui améliorerait la vérification des antécédents des acheteurs potentiels d’armes à feu de moins de 21 ans, prolongeant le délai de trois à 10 jours et permettant aux forces de l’ordre pour la première fois d’examiner les dossiers de santé mentale et juvénile. .

Il mettrait également de côté 750 millions de dollars de subventions fédérales pour aider les États à mettre en œuvre les soi-disant lois du drapeau rouge, qui permettent aux autorités de confisquer temporairement des armes à feu si un tribunal déclare qu’une personne est un danger pour elle-même ou pour les autres, et pour d’autres programmes d’intervention, y compris les tribunaux de santé mentale.