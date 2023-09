Le Sénat se prépare à la possibilité de raidir Zelensky

« Est-ce que j’ai peur que ce soit le cas ? Oui », a déclaré le sénateur. Jerry Moran (R-Kan.), un bailleur de fonds de l’aide à l’Ukraine. «C’est un message terrible, alors que nous luttons pour aider l’Ukraine dans cette guerre. Le processus lui-même porte atteinte à la vision de la stabilité des Etats-Unis et à leur statut d’allié.»

Whip de la majorité au Sénat Dick Durbin (D-Ill.) a déploré que « j’espère que nous n’aurons pas à lui dire » que l’aide pourrait être retardée. Son réconfort : « Ne nous abandonnez pas, nous n’allons pas vous abandonner. »

L’impasse au Congrès concernant l’aide à l’Ukraine, la fermeture du gouvernement et l’argent destiné aux catastrophes intérieures survient à un moment critique pour l’assaut actuel de la Russie contre l’Ukraine. Les troupes de Zelensky ont gagné du terrain lors de victoires âprement disputées cet été, mais la demande d’aide supplémentaire continue de croître.

Le Sénat déroule littéralement le tapis rouge à Zelenskyy, l’accueillant dans la célèbre ancienne salle du Sénat. Cela n’est peut-être guère rassurant pour le dirigeant ukrainien, compte tenu des réalités entourant sa visite.

Mercredi, le sénateur. Rand Paul (R-Ky.) a menacé de ralentir tout projet de loi de financement prévoyant une aide accrue à Kiev, une décision qui pourrait pousser le gouvernement à une brève fermeture si l’argent de l’Ukraine était inclus dans un projet de loi de dépenses provisoire. Et il n’est pas difficile d’imaginer comment la possibilité croissante d’une fermeture pourrait brouiller les priorités des législateurs : si le Congrès ne peut pas financer son propre gouvernement, comment peut-il également envoyer plus d’argent à l’Ukraine ?

« Ce serait, à mon avis, l’une des rares conséquences positives de la fermeture du gouvernement : cela nous obligerait à réévaluer nos priorités concernant l’Ukraine », a déclaré le sénateur républicain. JD Vance de l’Ohio, l’un des principaux opposants à une aide accrue à l’Ukraine. Mais, a-t-il ajouté, un arrêt ne signifierait pas que les sceptiques l’emporteraient à long terme : « Nous devons en réalité gagner le débat ».

La visite de Zelensky a mis le débat sur l’aide à l’Ukraine au premier plan mercredi après-midi, l’administration Biden envoyant la directrice du renseignement national Avril Haines, le directeur de la CIA Bill Burns, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin et d’autres pour informer l’ensemble du Sénat de la guerre. Zelensky lui-même a commencé à lancer de nouveaux appels mardi, déclarant aux Nations Unies que si la Russie réussissait en Ukraine, cela se répercuterait sur d’autres alliés.

Cet avertissement trouve un écho chez presque tous les démocrates du Congrès et, pour l’instant, chez la majorité des républicains du Sénat. Les opposants conservateurs affirment qu’ils ne sont pas anti-Ukraine, mais leur opposition est une simple réponse à l’explosion de la dette nationale : ils ne veulent pas dépenser d’argent dans une guerre en Europe. Le sénateur Mike Braun (R-Ind.) a déclaré que les États-Unis essayaient de « surveiller le monde, nous voulons continuer à emprunter de l’argent pour y parvenir ».

Pourtant, même des opposants comme Braun et Vance comprennent que le Parti républicain du Sénat dispose de suffisamment de voix pour soutenir l’Ukraine avec le seuil de 60 voix fixé par le Sénat. Ils comptent sur la Chambre pour maintenir le cap – et ce n’est pas un mauvais pari.

Cependant, résumant la façon dont les Républicains conservateurs de la Chambre voient les choses, le Représentant. Byron Donalds (R-Floride) mets le comme ça: «Il n’y a pas d’argent à la Chambre en ce moment pour l’Ukraine. .. Ce n’est pas le bon moment pour lui d’être ici.

Lorsqu’on lui a demandé sa réponse à ce point de vue, le sénateur. Jon Testeur (D-Mont.) a déclaré : « Ces gars-là doivent se familiariser avec le programme. »

« Ces types ne veulent pas protéger la démocratie dans le monde ? Qu’est-ce qu’on est devenu ? Ajouta Tester, la voix montant avec colère.

Le Congrès américain a fourni 43 milliards de dollars d’aide à la sécurité à l’Ukraine depuis le début de la guerre avec la Russie. selon le service de recherche du Congrèset plus de 100 milliards de dollars de fonds totaux, selon l’administration Biden. Le président Joe Biden a demandé cet automne 24 milliards de dollars supplémentaires, que les membres des deux partis espéraient associer à une aide en cas de catastrophe.

Mais même les républicains du Sénat qui soutiennent l’aide militaire ont hésité à répondre aux demandes d’aide humanitaire, ce qui pourrait en alléger l’enveloppe.

«Il existe un fort soutien au financement de l’Ukraine, notamment du côté militaire. Je pense que beaucoup de nos membres sont préoccupés par tous les autres [aid]. Et il est peut-être temps pour les Européens de combler une partie de ce retard », a déclaré le whip de la minorité sénatoriale. John Thune (RS.D.). « La majorité de nos membres savent à quel point il est important que l’Ukraine réussisse. »

McConnell est de plus en plus déterminé à propos de l’Ukraine à l’approche de la date limite de fermeture du 30 septembre, arguant qu’il est dans le meilleur intérêt des États-Unis d’aider l’Ukraine contre la Russie, de dissuader les autres adversaires et d’affronter Vladimir Poutine sans les troupes américaines. Il a également critiqué le leadership de Biden sur la question, arguant qu’il a été « timide » dans sa défense.

« J’ai parfois l’impression que je parle davantage des questions ukrainiennes que le président », a déclaré McConnell mercredi.

Les démocrates contestent cela, bien sûr, étant donné que les divisions sur le financement de l’Ukraine se jouent presque entièrement au sein du Parti républicain. L’emprise de McCarthy sur sa conférence et son marteau sont déjà mis à l’épreuve quotidiennement et il hésite à s’engager à verser davantage d’argent avant la visite de Zelensky. Bien sûr, il est toujours possible qu’une coalition bipartite à la Chambre finisse par financer le gouvernement – ​​et fournisse au dirigeant ukrainien davantage de ce qu’il demande.

Ceux du Parti Républicain qui soutiennent l’octroi d’argent militaire au pays espèrent que la visite de Zelensky sur la Colline aura un effet qui donne à réfléchir.

« Voir Zelensky ici cette semaine, je pense, devrait avoir un certain impact sur ce sujet », a déclaré le sénateur. Shelley Moore Capiton (RW.Va.), expliquant que le délai d’arrêt commence à consommer tout l’oxygène de la ville. « Je ne veux pas dire que cette question est passée au second plan, mais elle n’est pas autant évoquée que les problèmes immédiats ».