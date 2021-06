Le Sénat s’attaque à la Chine avec un projet de loi bipartite sur la fabrication

Le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer (D-NY) tient une conférence de presse au Capitole des États-Unis à Washington, DC, le 16 mars 2021. Kevin Dietsch | Piscine | Reuters

Le Sénat devrait adopter cette semaine l’un des projets de loi industriels les plus importants de l’histoire des États-Unis pour renforcer la fabrication de technologies du pays dans le but de rivaliser avec la concurrence de la Chine. Le projet de loi, qui devrait facilement effacer la chambre haute avec le soutien des républicains et des démocrates, comprend des dizaines de milliards de dollars pour la recherche scientifique, des subventions pour les fabricants de puces et de robots et une refonte de la National Science Foundation. La portée du projet de loi, le produit final d’au moins six comités du Sénat et de semaines de débat, reflète les nombreux fronts de la rivalité américano-chinoise et offre un rare aperçu du bipartisme pour une législation visant à contrer l’expansion économique et militaire de Pékin. La proposition, sous réserve de modifications définitives, consisterait à : Fournir 52 milliards de dollars pour soutenir la fabrication nationale de semi-conducteurs

Autoriser 81 milliards de dollars pour la National Science Foundation de l’exercice 2022 à l’exercice 2026

Autoriser 16,9 milliards de dollars pour le ministère de l’Énergie au cours de la même période pour la recherche et le développement et les chaînes d’approvisionnement liées à l’énergie dans des domaines technologiques clés.

Interdire aux diplomates américains d’assister aux Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin Certains commentateurs voient le soi-disant Loi sur l’innovation et la concurrence de 2021 comme un parallèle moderne à la guerre froide entre les États-Unis et l’Union soviétique. L’incapacité d’étendre la production nationale de semi-conducteurs ou de réacheminer les chaînes d’approvisionnement en terres rares, selon les partisans, pourrait laisser les États-Unis dans une position stratégique désavantageuse dans les années à venir. La facture finale devrait coûter environ 200 milliards de dollars.

Blitz bipartite

Chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, démocrate de New York et l’une des principales pom-pom girls du projet de loi, a travaillé pendant des semaines pour assembler les nombreux éléments de la législation. Le projet de loi final devrait comprendre plus de 1 400 pages de texte. « La législation bipartite sera le plus gros investissement dans la recherche scientifique et l’innovation technologique depuis des générations, mettant les États-Unis sur la voie du leadership mondial dans les industries du futur », a déclaré Schumer lundi depuis le Sénat. Le projet de loi est le produit de six comités et comporte des dizaines d’amendements républicains, a-t-il déclaré, ajoutant que la chambre examinerait certains amendements finaux mardi avant d’adopter le projet de loi. « Ce sera l’une des choses les plus importantes que nous ayons faites depuis très longtemps, le plus gros investissement dans la recherche scientifique et l’innovation technologique depuis des générations, des décennies », a déclaré Schumer.

Pour leur part, les républicains du Sénat sont pour la plupart restés fidèles à l’approche dure de l’ère Trump avec la Chine, même si cela signifie un prix plus élevé ou un gouvernement fédéral plus impliqué. La plus grande partie de la pièce mammouth de la législation est une proposition anciennement connue sous le nom de « Loi sur les frontières sans fin ». Maintenant un amendement, qui disposition de Schumer et du sénateur Todd Young, R-Ind., donnerait une nouvelle vie à la National Science Foundation, affecterait 81 milliards de dollars à la NSF entre les exercices 2022 et 2026 et établirait une direction de la technologie et de l’innovation. « Aujourd’hui, notre leadership est défié par un régime capitaliste d’État à Pékin qui menace de gagner le siècle prochain en dominant les technologies critiques qui ne manqueront pas de le façonner », a écrit Young dans un éditorial de mai publié par The Ripon Forum, un Journal d’opinion républicaine. « Il est temps que les États-Unis passent à l’offensive en adoptant la loi bipartite Endless Frontier Act, qui consoliderait le leadership américain dans l’innovation scientifique et technologique grâce à des investissements accrus dans la découverte, la création et la fabrication de technologies essentielles à la sécurité nationale et à la compétitivité économique. , » il ajouta. Même le sénateur conservateur John Cornyn, R-Texas, a exprimé son soutien au projet de loi. Sa loi bipartite CHIPS for America a depuis été intégrée au projet de loi plus large et s’approprierait environ 50 milliards de dollars pour stimuler la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis. « La réalité est qu’en dépit des allers-retours sur le processus et de quelques coupes politiques, le Sénat a élaboré un projet de loi très complet », a déclaré à CNBC Dewardric McNeal, qui était analyste politique au Pentagone à l’époque d’Obama. « Certaines des plus grandes questions que de nombreux experts chinois se sont posées à propos de cette législation étaient de savoir si elle se concentrerait ou non sur » courir plus vite que la Chine « , en investissant davantage dans des moyens de rester en tête et de battre la Chine sur le plan technologique, ou se concentrerait-elle davantage sur le blocage de la Chine progresser et s’attaquer à la Chine si elle prend trop d’avance en utilisant des mesures juridiques et réglementaires », a-t-il ajouté. « Il semble que le Sénat ait essayé de faire un peu des deux. » Le projet de loi financerait un programme de subventions géré par le département du Commerce qui, dans une mesure non précisée, correspondrait aux incitations financières offertes par les États et les gouvernements locaux aux fabricants de puces qui améliorent ou construisent de nouvelles usines.

Schumer et d’autres espèrent que de tels programmes inciteront les fabricants de puces nationaux et étrangers à ouvrir de nouvelles fonderies de pointe aux États-Unis. Les fonderies les plus avancées du monde sont exploitées exclusivement par Samsung en Corée du Sud et par Taiwan Semiconductor Manufacturing Company à Taiwan. La rare démonstration de bipartisme est encore plus impressionnante compte tenu de la longue liste de points politiques que les démocrates du Congrès n’ont pas pu avancer même avec des majorités dans les deux chambres. Avec les sénateurs Joe Manchin, DW.Va., et Kyrsten Sinema, D-Ariz., opposés à la suppression de l’obstruction systématique, les éléments de politique progressistes allant de la réforme de l’immigration au contrôle des armes à feu sont au point mort. Les infrastructures ne s’en sortent guère mieux : des centaines de milliards de dollars séparent encore les républicains et les démocrates, dont beaucoup ont fait campagne sur la promesse d’adopter un projet de loi unique pour réparer les routes, les ponts et les voies navigables du pays.

Une nouvelle guerre froide ?

Il est clair pour tous les principaux partis impliqués – démocrates, républicains et responsables chinois – que le projet de loi et son large soutien fournissent la preuve la plus claire à ce jour que le profond scepticisme de Washington à l’égard de Pékin n’était pas exclusif à l’administration Trump. Même au cours de la semaine dernière, le président Joe Biden a souligné la profonde méfiance de son administration à l’égard du gouvernement chinois. La Maison Blanche a annoncé vendredi qu’elle étendre les restrictions sur les investissements américains dans certaines entreprises chinoises ayant des liens présumés avec les efforts militaires et de surveillance du pays, ajoutant davantage d’entreprises à une liste noire croissante des États-Unis.

Le 2 août, il sera interdit aux Américains d’investir dans 59 sociétés chinoises, dont Aero Engine Corp. of China, Aerosun Corp. et Huawei Technologies. L’administration a annoncé mardi, quelques heures avant que le Sénat ne vote le projet de loi sur la technologie, qu’elle se pencherait sur l’augmentation spectaculaire de la production américaine de batteries au lithium, de minéraux de terres rares et de semi-conducteurs. Plus tôt cette année, la Maison Blanche a annoncé qu’elle procéderait à un examen de 100 jours des chaînes d’approvisionnement nationales pour les matériaux et technologies critiques. Les responsables ont pris soin de ne citer aucun pays par son nom, mais les commentateurs affirment que l’examen et les recommandations qui en résultent sont considérés comme un effort visant à alléger la dépendance des États-Unis à l’égard des exportations chinoises. De nombreuses technologies américaines considérées comme essentielles à la supériorité économique et militaire future – véhicules électriques, villes intelligentes, ordinateurs plus rapides et armement de pointe – sont actuellement fabriquées avec des expéditions de terres rares en provenance de Chine. Elle a fourni 80 % des terres rares importées par les États-Unis entre 2016 et 2019, selon l’US Geological Survey. Un coup plus ouvert à Pékin vient d’une partie du projet de loi connu sous le nom de Loi sur la concurrence stratégique, un produit de la Commission des relations étrangères du Sénat. Les sénateurs Robert Menendez, DN.J., et Jim Risch, R-Idaho, veulent 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour soutenir le « Fonds de lutte contre l’influence chinoise pour contrer l’influence malveillante du Parti communiste chinois dans le monde ». La Loi sur la concurrence stratégique interdirait également aux fonctionnaires américains de participer aux Jeux olympiques de Pékin en 2022 et exigerait la fin des « violations continues des droits de l’homme du Parti communiste chinois, y compris le génocide ouïghour ». La disposition n’empêcherait pas les athlètes américains de participer aux jeux.

