Le Sénat s’apprête à voter pour ratifier l’adhésion de la Suède et de la Finlande à l’OTAN

WASHINGTON (AP) – Le Sénat est sur le point de ratifier l’adhésion à l’OTAN de la Finlande et de la Suède, une étape cruciale vers l’expansion rapide de l’alliance militaire occidentale avec une démonstration du soutien américain en réponse à la guerre de la Russie avec l’Ukraine.

Les sénateurs ont invité les ambassadeurs des pays à assister au débat et au vote historiques de mercredi, qui ouvriraient une nouvelle ère pour l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord. Le président Joe Biden a demandé une entrée rapide pour les deux alliés nord-européens auparavant non alignés militairement, et l’approbation de la résolution de ratification bénéficie d’un vaste soutien bipartisan au Congrès.

“Notre alliance de l’OTAN est le fondement qui a garanti la démocratie dans le monde occidental depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale”, a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y.

Schumer a déclaré que lui et le chef républicain Mitch McConnell, R-Ky., s’étaient engagés auprès des dirigeants du pays que le Sénat approuverait la résolution de ratification “aussi vite que possible” pour renforcer l’alliance “à la lumière de la récente agression russe”.

Les 30 pays membres de l’OTAN sont en train d’envisager l’ajout après que la Suède et la Finlande ont mis de côté leur position de longue date de non-alignement militaire. Il s’agissait d’un changement majeur des arrangements de sécurité pour les deux pays après que la Russie voisine a lancé sa guerre contre l’Ukraine plus tôt cette année.

Les États-Unis et leurs alliés européens se sont ralliés avec un nouveau partenariat face à l’agression du président russe Vladimir Poutine, renforçant l’alliance de l’OTAN formée pour la première fois après la Seconde Guerre mondiale.

Biden a envoyé les protocoles au Sénat pour examen en juillet, lançant un processus particulièrement rapide dans le Congrès généralement divisé et plus lent.

Chaque pays membre de l’OTAN doit approuver l’adhésion de nouveaux membres. Le processus s’est heurté à des difficultés lorsque la Turquie a fait part de ses inquiétudes concernant l’ajout de la Suède et de la Finlande, en partie parce qu’elle considère les deux pays comme indulgents envers les groupes d’exilés kurdes turcs interdits. Mais le processus a continué d’avancer malgré ces premières réserves.

Mercredi, le Sénat devrait lancer plusieurs heures de débat, notamment sur deux amendements, avant le vote final.

Un amendement du sénateur Rand Paul, R-Ky., Veillerait à ce que la garantie de l’OTAN de défendre ses membres ne remplace pas un rôle formel pour le Congrès dans l’autorisation de l’utilisation de la force militaire. Un autre du sénateur Dan Sullivan, R-Alaska, déclarerait que tous les membres de l’OTAN devraient consacrer au moins 2 % de leur produit intérieur brut à la défense et 20 % de leur budget de défense aux « équipements majeurs, y compris la recherche et le développement ».

Le financement de l’OTAN a été l’une des principales préoccupations de l’ère Trump, y compris parmi certains républicains, mais ces problèmes ont perdu de l’importance face à la guerre de la Russie en Ukraine.

McConnell a joué un rôle de premier plan en exhortant le GOP à soutenir l’OTAN et en promettant que la Suède et la Finlande seraient rapidement approuvées pour l’adhésion lors de sa propre visite à Kyiv et dans la région plus tôt cette année.

Lisa Mascaro, Associated Press