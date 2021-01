Le Sénat s’apprête à se réunir à nouveau et à poursuivre le décompte du collège électoral après l’émeute au Capitole

WASHINGTON – La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré qu’une session conjointe du Congrès se réunirait à nouveau mercredi soir pour compter les votes du collège électoral confirmant la victoire du président élu Joe Biden après que les émeutiers se sont précipités dans le Capitole américain et ont stoppé les procédures plus tôt dans la journée.

Dans une lettre aux membres de la Chambre, Pelosi a qualifié la violence des partisans du président Donald Trump au Capitole « d’assaut honteux » contre la démocratie américaine qui a été « ointe au plus haut niveau du gouvernement ».

« Cela ne peut cependant pas nous dissuader de notre responsabilité de valider l’élection de Joe Biden », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle avait consulté les dirigeants démocrates de la Chambre, le ministère de la Justice et le vice-président Mike Pence. « Nous avons décidé que nous devrions continuer ce soir au Capitole une fois qu’il sera autorisé à l’utiliser. »

« Nous avons toujours su que cette responsabilité nous amènerait dans la nuit. La nuit peut encore être longue mais nous espérons un programme plus court, mais notre objectif sera atteint. »

David Popp, un porte-parole du chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a confirmé que le Sénat se réunirait de nouveau à 20 heures pour recommencer le décompte du collège électoral. Les leaders parlementaires n’ont pas précisé quand ils retourneraient au Sénat, mais il est probable que ce soit le cas au même moment.

Le vice-président Mike Pence – qui avait été transféré dans un endroit sûr pendant l’émeute – est de retour au Sénat et prêt à reprendre le processus, a déclaré le porte-parole Devin O’Malley.

« Il n’a jamais quitté le Capitole », a déclaré O’Malley. Il a déclaré que Pence était en contact avec les dirigeants de la Chambre et du Sénat, ainsi que des responsables de l’application des lois, tout au long de la journée pour sécuriser le Capitole et remettre le décompte sur les rails.

Le Capitole américain a été sécurisé, selon les législateurs.

Mais une question clé non résolue est de savoir si les républicains qui étaient en train de s’opposer au décompte du collège électoral – en retardant le processus – abandonneraient leurs plans ou persisteraient.

Plusieurs des objecteurs – y compris le Sens. Ted Cruz du Texas et Josh Hawley du Missouri – ont été repérés en train de se réunir séparément des autres sénateurs qui avaient été transférés à l’endroit non divulgué.

Interrogé pour savoir s’il y avait une résolution sur la façon d’aller de l’avant, le sénateur du GOP Mike Braun de l’Indiana a répondu «pas encore», selon les rapports groupés d’un journaliste sur la Colline.

Le sénateur Rand Paul, R-Ky., A prédit que ses collègues républicains tronqueraient leurs objections. Lorsque les émeutiers ont violé le Capitole, les législateurs étaient en train de débattre d’une objection au décompte des voix de l’Arizona. Hawley et d’autres ont signalé qu’ils allaient s’opposer à au moins deux états supplémentaires; chaque objection au décompte d’un État déclenche un débat de deux heures et un vote.

« Je pense que tout va être condensé », a déclaré Paul aux journalistes. « Il y aura probablement 30 ou 40 minutes de débat de plus et un vote. »

À la Chambre, au moins un républicain a déclaré qu’elle abandonnerait ses objections après l’attaque du Capitole.

« J’ai décidé de voter pour maintenir les résultats du collège électoral et j’encourage Donald Trump à condamner et à mettre fin à cette folie », a déclaré la représentante Cathy McMorris Rodgers, R-Wash. «Ce qui s’est passé aujourd’hui et continue de se dérouler dans la capitale nationale est honteux et anti-américain.»

Pelosi a conseillé aux membres et au personnel de la Chambre de rester dans le complexe du Capitole jusqu’à ce qu’ils soient avertis par la police du Capitole des États-Unis. Elle a déclaré que des orientations supplémentaires seraient fournies plus tard.

Les législateurs ont déclaré plus tôt qu’ils étaient prêts à se revoir dès que le Capitole serait dégagé. Un couvre-feu dans toute la ville est entré en vigueur à Washington, DC, à 18 h HE. Des agents de plusieurs organismes d’application de la loi sont à l’extérieur du complexe du Capitole, mais seulement 13 arrestations ont été effectuées.

« Nous avons arrêté la tentative de coup d’État et nous reviendrons au Capitole aujourd’hui pour terminer les affaires du peuple », a publié le représentant Jason Crow, D-Colo., Sur Twitter mercredi après-midi.

La loi fédérale exige qu’une session conjointe du Congrès se réunisse le 6 janvier à 13 heures après chaque élection présidentielle pour compter les votes du Collège électoral soumis par les États. Mais la loi n’envisage pas un retard dans la procédure. Biden et la vice-présidente élue Kamala Harris seront assermentées le 20 janvier.

Même avant les violences dans le bâtiment du Capitole, la session s’annonçait comme un marathon avec des législateurs républicains s’opposant aux votes électoraux de peut-être six États ou plus.

La loi fédérale décrivant les procédures de dépouillement du collège électoral ne stipule pas que le Congrès doit se réunir au sein de leur chambre ordinaire.

Selon les législateurs, le Capitole américain a été sécurisé et les législateurs sont rassemblés dans un lieu non divulgué.

« Le sergent d’armes vient de nous informer que le Capitole a été nettoyé, » a rapporté Matt Fuller, un journaliste du Huffington Post qui se trouve dans un lieu non divulgué avec plus de 100 législateurs et employés. «Nous nous réfugions sur place depuis environ deux heures ici», a-t-il déclaré, recevant des mises à jour intermittentes sur la brèche.

La journaliste Deirdre Shesgreen a contribué à ce rapport. Rejoignez Joey Garrison sur Twitter @joeygarrison.