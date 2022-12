Le Sénat s’apprête à adopter un projet de loi pour éviter la grève des chemins de fer

WASHINGTON – Agissant rapidement pour éviter une éventuelle grève nationale des chemins de fer, le Sénat a décidé jeudi d’adopter une législation visant à imposer un accord de travail entre les compagnies ferroviaires et leurs travailleurs, alors que la menace d’une interruption de la saison des fêtes qui mettrait en péril la navigation à travers le pays se profilait.

L’approbation de la mesure, que la Chambre a adoptée à une écrasante majorité mercredi, l’enverrait au président Biden, qui a lancé un appel personnel à l’action et a déclaré qu’il voulait que le projet de loi soit sur son bureau d’ici le week-end. Ce serait la première fois depuis les années 1990 que le Congrès utilisait son pouvoir en vertu de la clause commerciale de la Constitution, qui lui permet de réglementer le commerce interétatique, pour intervenir dans un conflit de travail ferroviaire national.

“Les conséquences de l’inaction seraient graves”, a déclaré le sénateur Chuck Schumer de New York, le chef de la majorité, en parcourant une liste de ce qu’il a décrit comme les “problèmes graves qui surviendraient en cas d’arrêt du rail”.

Le projet de loi imposerait un accord de principe que l’administration Biden a aidé à négocier plus tôt cette année entre les compagnies ferroviaires et les principaux dirigeants syndicaux, qui comprendrait une augmentation de 24% des salaires et un jour de congé payé supplémentaire.