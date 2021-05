Le Sénat s’apprête à adopter un projet de loi de 195 milliards de dollars pour renforcer la compétitivité avec la Chine

WASHINGTON (Reuters) – Le Sénat était sur le point d’adopter jeudi une vaste législation pour accélérer la recherche et le développement dans l’innovation scientifique, faisant ainsi avancer ce qui serait la première incursion importante du gouvernement dans la politique industrielle depuis des décennies dans le but de renforcer la compétitivité contre la Chine. Alimentée par les craintes croissantes parmi les membres des deux parties que les États-Unis perdent leur avantage face à la Chine et à d’autres gouvernements autoritaires qui ont lourdement investi dans le développement de technologies de pointe, la mesure verserait 195 milliards de dollars dans la recherche dans une multitude de secteurs, y compris la fabrication et l’industrie des semi-conducteurs. Le large soutien à la mesure reflétait un sentiment d’urgence bipartite d’agir au milieu d’une pandémie qui a mis en évidence l’étranglement de Pékin sur les chaînes d’approvisionnement critiques, y compris une pénurie mondiale de semi-conducteurs qui a fermé les usines automobiles américaines et ralenti la livraison d’électronique grand public. « Si nous n’améliorons pas notre jeu dès maintenant, nous prendrons du retard par rapport au reste du monde », a déclaré le sénateur Chuck Schumer de New York, chef de la majorité et auteur du projet de loi. « C’est le but ultime de cette législation. Redresser le navire. Investir dans la science et la technologie afin que nous puissions sur-innover, surproduire et surpasser le monde dans les industries du futur, dont certaines que nous connaissons et d’autres que nous ne connaissons pas.

La mesure, le produit d’une collaboration entre M. Schumer et le sénateur Todd Young, républicain de l’Indiana, est intervenue alors qu’une série de changements politiques ont généré un rare moment de consensus sur la question. M. Schumer, l’un des faucons chinois les plus virulents du Parti démocrate depuis des décennies, était personnellement déterminé à utiliser son nouveau statut de chef de la majorité pour faire adopter une législation visant à contrer Pékin. Et un nombre croissant de républicains, à l’instar de l’ancien président Donald J. Trump, ont mis de côté ce qui était autrefois l’orthodoxie de leur parti contre l’intervention du gouvernement dans l’économie et ont adopté l’idée de mesures agressives pour aider les entreprises américaines à rivaliser avec un rival montant. La législation soutiendrait l’industrie des semi-conducteurs en difficulté en fournissant une injection de financement d’urgence pour un programme de subventions de 52 milliards de dollars tout en injectant des centaines de milliards de plus dans les pipelines de recherche et de développement scientifiques américains, en créant de nouvelles subventions et en favorisant des accords entre des entreprises privées et des universités de recherche pour encourager percées dans les nouvelles technologies. Pourtant, il n’était pas clair si le projet de loi – dont la popularité en faisait un aimant pour les lobbyistes de l’industrie et les priorités préférées des législateurs – pourrait atteindre ses objectifs ambitieux. Une série de marchandages frénétiques a édulcoré la législation, sabrant le montant d’argent pour un pôle concentré de recherche et développement dans les technologies émergentes pour 29 milliards de dollars de 100 milliards de dollars. Les législateurs ont plutôt transféré une grande partie de ce financement vers la mission traditionnelle de recherche fondamentale de la National Science Foundation, ainsi que vers les laboratoires gérés par le ministère de l’Énergie, plutôt que vers la nouvelle initiative technologique. La mesure a également été alourdie par des projets paroissiaux insérés dans le but d’obtenir un soutien plus large, notamment un nouveau cycle de financement pour la NASA avec des conditions susceptibles de profiter à l’entreprise spatiale de Jeff Bezos, une interdiction de la vente d’ailerons de requin et un mandat pour l’étiquetage du pays d’origine du crabe royal. Vers 23 heures mercredi soir, presque sans débat, le Sénat a ajouté une section qui doublerait le budget de la Defense Advanced Research Projects Agency, une agence de recherche du Pentagone.

Quelques heures avant l’adoption de la loi, les sénateurs étaient encore en train de rédiger des éléments majeurs, tels qu’une mesure commerciale majeure qui autoriserait à nouveau une disposition caduque permettant la suspension temporaire des tarifs sur des produits spécifiques importés aux États-Unis. Il demanderait également au représentant commercial des États-Unis de négocier des accords sur le travail forcé et les minéraux essentiels. M. Young, qui lors d’une récente audience n’a pas caché sa déception face à certains des changements apportés à la mesure, a déclaré jeudi dans une interview que la législation équivalait toujours à une « augmentation significative du financement que nous verrons pour la recherche appliquée ». « « Nous pourrons servir de multiplicateur de force dans nos efforts pour contrer l’influence et les activités malveillantes de la Chine », a-t-il déclaré. Pourtant, la législation a été secouée par des querelles partisanes à la dernière minute après que les républicains, craignant de ne pas avoir une autre occasion d’adopter des projets de loi liés à la Chine et vexés par ce qu’ils ont qualifié de processus de rédaction trop rapide, ont exigé que les démocrates incorporent davantage de leurs les propositions. Lors d’un déjeuner à huis clos mercredi, les républicains ont tenté de persuader leurs collègues de retarder l’adoption du projet de loi. Le sénateur John Kennedy de Louisiane a fait valoir que le processus devrait être ralenti et a attaqué M. Schumer : le chef de la majorité avançait si rapidement que c’était comme s’il « courait comme un enfant de 5 ans en costume de Batman à Halloween. », a déclaré M. Kennedy, selon deux personnes familières avec ses propos. Les démocrates avaient autorisé le vote sur plus d’une douzaine d’amendements républicains, mais la menace d’obstruction systématique pour bloquer la législation a entraîné un dernier tour de marchandage à huis clos, les dirigeants ayant prolongé de quatre heures un vote procédural de 15 minutes. Le fort soutien républicain au projet de loi – en particulier autour de la décision d’envoyer 52 milliards de dollars aux fabricants de puces, finançant un programme que le Congrès a créé l’année dernière – a été un changement de paradigme dans le parti, les faucons chinois ascendants au Congrès soutenant de plus en plus les interventions fédérales pour consolider Fabrication américaine.

Le sénateur Marco Rubio, républicain de Floride, a pris la parole au Sénat avant le vote et a salué les résultats que « le partenariat du gouvernement et des entreprises pour résoudre une crise urgente d’intérêt national » avait donné pendant la pandémie, citant le développement rapide de vaccins. « Lorsqu’il s’agit de technologie de recherche et de développement, c’est peut-être la plus grande exigence qui nous attend », a-t-il déclaré. « Le 21e siècle va être défini par cette compétition entre la Chine et les États-Unis, et c’est une compétition que nous ne pouvons tout simplement pas gagner à moins que nous ne nous avancions et ne l’égalons. » M. Rubio a tenté jeudi d’ajouter des mesures de contre-espionnage plus strictes à la législation, avertissant qu’il serait vain de dépenser des milliards de dollars en recherche « si nous permettons aux Chinois de le voler ». Mais cette mesure n’a pas réussi à recueillir les 60 voix requises pour être ajoutée au projet de loi. Dans le but de connecter les pôles de fabrication et les universités de recherche à travers les États-Unis, la législation allouerait 10 milliards de dollars à la création de pôles technologiques régionaux, destinés à renforcer les partenariats public-privé et à soutenir les chercheurs et autres travailleurs en devenir. « L’économie américaine basée sur la technologie a besoin de tous les types de professionnels qualifiés, et l’EFA veillera à ce que nous les ayons », a déclaré l’Institute of Electrical and Electronics Engineers, un groupe qui avait fait pression pour la législation, dans un communiqué, en utilisant l’acronyme pour la loi sur les frontières sans fin. Le projet de loi fournit également une feuille de route en matière de politique étrangère pour un engagement futur avec la Chine. Il appelle l’administration Biden à imposer des sanctions aux responsables des pratiques de travail forcé dans et autour du Xinjiang, ainsi que de la campagne de viol systémique et de stérilisation forcée perpétrée par le gouvernement chinois contre les minorités ouïghoures de la région. Cette législation, approuvée par la commission sénatoriale des relations étrangères, comprend des mesures pour lutter contre les violations de la propriété intellectuelle et appelle au boycott diplomatique des Jeux olympiques d’hiver de 2022 à Pékin. Emily Cochrane et Nicolas Fandos rapporter.